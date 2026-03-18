Anunț de finalizare a proiectului ”Digitalizarea principalelor procese desfășurate în cadrul companiei ZEBLEX S.R.L”

Denumireabeneficiarului:ZEBLEX SRL

Titlulproiectului: Digitalizarea principalelor procese desfășurate în cadrul companiei ZEBLEX S.R.L” Cod SMIS: 333647

Localizare: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Strada PLEVNEI, Nr. 37, Clădirea C1, camerele 5a şi 5b, Etaj 4, Judet Mehedinţi Obiectiv general: Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Priorității 2– Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Obiectivul Specific 1.2. – „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Acţiunea 2 – „Digitalizare în folosul IMM-urilor”.

Obiective specifice:

OBIECTIV 1: Valorificarea avantajelor digitalizării: Achiziția de active corporale și necorporale pentru transformarea digitală a societății, până la finalul perioadei de implementare

OBIECTIV 2: Îndeplinirea indicatorilor de proiect: Atingerea un nivel ridicat de intensitate digitală prin utilizarea unui număr de 12 tehnologii digitale în urma implementării proiectului

OBIECTIV 3: Promovarea dezvoltării durabile și adaptarea echipamentelor pentru persoane cu dizabilități: Achiziția unor echipamente eficiente din punct de vedere energetic și achiziția unor echipamente care pot fi folosite inclusiv de către persoane cu dizabilități

Rezultatele proiectului:

Valorificarea avantajelor digitalizării: Un număr de 5 active corporale și 4 necorporale achiziționate pentru transformarea digitală a societății.

Îndeplinirea indicatorilor de proiect: Se utilizează un număr de 12 indicatori de intensitate digitală de întreprinderea ZEBLEX SRL în urma implementării proiectului.

Promovarea dezvoltării durabile și adaptarea echipamentelor pentru persoane cu dizabilități prin achiziția de echipamente eficiente din punct de vedere energetic și 1 tastatură braille achiziționat pentru persoane cu dizabilități de vedere.

Datadeîncepereaimplementăriiproiectului: 25 martie 2025 Datadefinalizareaimplementăriiproiectului:24 martie 2026 Valoarea totală a proiectului: 490.773,60 RON

Valoarea finanțării nerambursabile 368.067,07 RON, din care 312.857,01 RON din bugetul UE, 55.210,06 RON din bugetul național