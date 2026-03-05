Promenada Craiova aduce evenimente speciale de Ziua Femeii: frumusețe, relaxare și momente speciale alături de patrupezi

Craiova, 5 martie – Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Promenada Craiova organizează, în perioada 7–8 martie, un eveniment ce aduce în prim-plan frumusețea și relaxarea. Între orele 15:00 și 18:00, centrul comercial devine gazda unor sesiuni de diagnoză profesionistă a tenului și sfaturi de make-up, oferite gratuit prin aplicația SPOT. Tot pe 8 martie, Promenada Craiova le pregătește tuturor iubitorilor de câini surprize și activități interactive.

Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea descoperi o serie de beauty-corners amenajate în centrul comercial, unde specialiștii de make-up și îngrijire personală vor oferi sesiuni de machiaj profesional, precum și o diagnoză a tenului, alături de o consiliere personalizată.

În zona dedicată machiajului, va fi prezent make-up artistul Andra Nicole, alături de reprezentanții Sephora și MAC Cosmetics. Împreună, le vor propune participanților look-uri variate, atât fresh, cât și pentru ocazii speciale, precum și recomandări adaptate fiecărui stil.

În ceea ce privește zona de îngrijire a pielii, aceasta va fi susținută de reprezentanții Dr. Max, prin aparate profesionale de diagnoză și produse pentru testare. Acestora li se alătură specialiștii de la Divine BodyZ Concept, care vor oferi informații despre masaje sculpturale faciale și remodelare corporală. Totodată, Skin by Alina Dică le va pune la dispoziția tuturor participanților o sesiune de consiliere pentru tratamente faciale și soluții dedicate tenului acneic.

Surprizele continuă la Promenada Craiova, cu un DJ care va aduce un plus de energie și dinamism pe tot parcursul evenimentului. În plus, din partea Ponton, participantele se vor putea bucura de cafea gratuită, oferită în cadrul evenimentului, ca parte a momentelor de răsfăț pregătite de organizatori.

Accesul la toate aceste activități este gratuit și se realizează prin aplicația SPOT, odată ce vizitatorii își revendică virtual beneficiile care îi așteaptă.

În plus, 8 Martie aduce și activități inedite pentru iubitorii de câini. Începând cu ora 13:00, alături de Centrul Național de Educare Canină (CNEC), vizitatoarele vor primi flori oferite într-un mod special: prin intermediul cățeilor prezenți. Inițiativa marchează și primul eveniment din 2026 în care specialiștii CNEC și companionii lor patrupezi sunt prezenți la Promenada Craiova, cu demonstrații și sesiuni de Q&A despre comportamentul canin. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul partenerilor Maxi Pet.

Astfel, Promenada Craiova continuă să creeze experiențe dedicate frumuseții, dar și întregii comunități, încurajând un mediu pet-friendly și transformând luna martie într-un prilej de sărbătoare.

