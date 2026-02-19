7 greșeli frecvente ale turiștilor la închirierea mașinii și cum să le eviți

Închirierea unei mașini pare simplă: alegi o ofertă, plătești, iei cheia și pornești la drum. În realitate, exact aici turiștii reușesc să își complice vacanța cu costuri ascunse, stres inutil și discuții interminabile la ghișeu.

Mai ales când rezervi online, prin platforme precum localrent.ro , tentația e mare să sari peste detalii și să te concentrezi doar pe preț și poze.

Dacă vrei să folosești mașina, nu să te cerți pe ea, merită să știi ce greșeli se repetă aproape obsesiv în rândul turiștilor și cum le poți evita fără să devii paranoic.

1. Alegi doar în funcție de preț

Cea mai clasică greșeală: sortarea după “cel mai mic preț” și atât. Sună logic, dar în spate pot sta:

depozite foarte mari

condiții stricte pentru combustibil

taxe suplimentare pentru șofer tânăr

limită mică de kilometri

Un preț mic pe zi nu înseamnă neapărat o afacere bună pe total. Uneori, o ofertă puțin mai scumpă, dar cu condiții mai relaxate, ajunge să fie mult mai avantajoasă.

Cum eviți

Nu te opri la cifra finală pe zi. Verifică depozitul, politica de combustibil, kilometrajul inclus și costurile extra. Gândește în “cost total al utilizării”, nu doar în “tarif pe zi”.

2. Nu citești condițiile asigurării

Mulți turiști presupun că asigurarea “acoperă tot” și abia la prima zgârietură serioasă descoperă franșiza, excluderile și faptul că roțile sau parbrizul nu sunt incluse.

De regulă, polița de bază:

te protejează în caz de accident rutier tipic

limitează răspunderea prin franșiză

nu acoperă neapărat roți, oglinzi, geamuri, vandalism

Cum eviți

Înainte de confirmare, uită-te la:

valoarea franșizei

ce piese sunt excluse (roți, parbriz, oglinzi)

dacă furtul și vandalismul sunt acoperite

Dacă ești genul care parchează des pe stradă în zone necunoscute, o asigurare extinsă nu mai e lux, ci logică pură.

3. Nu verifici mașina la preluare

Graba, oboseala după zbor și entuziasmul de vacanță fac ca foarte mulți să ia cheia, să semneze și să plece fără să se uite atent la mașină. După aceea, orice zgârietură “veche” poate deveni brusc “nouă” în ochii companiei.

Cum eviți

fă un tur complet al mașinii înainte să pleci din parcare

fotografiază și filmează zgârieturile, jantele, parbrizul, interiorul

verifică dacă daunele sunt trecute în formularul de predare

Nu durează mult, dar la returnare îți dă liniște. Dovezile vizuale cântăresc mai mult decât “mi se pare că era deja așa”.

4. Ignori politica de combustibil

“Plin la plin” nu este întotdeauna regula. Unele firme pornesc cu rezervor parțial, altele îți taxează combustibilul rămas la prețuri mult peste stațiile obișnuite.

Cum eviți

verifică exact politica de combustibil înainte de rezervare

notează nivelul de combustibil la preluare

păstrează bonurile de la stațiile de alimentare dacă ai dubii

Dacă ai “plin la plin”, nu te zgârci la ultimul litru. E mai ieftin să lași puțin combustibil în plus decât să plătești taxa de realimentare la returnare.

5. Nu întrebi din timp despre card și depozit

Ajungi la birou, scoți cardul de debit sau numerarul, iar angajatul îți spune calm că acceptă doar card de credit pe numele șoferului. Rezultatul: fie cauți o altă companie pe ultima sută de metri, fie plătești o ofertă mult mai scumpă.

Cum eviți

verifică, înainte de plecare, ce tip de card este acceptat

află valoarea depozitului și modul de blocare/deblocare

asigură-te că ai fonduri suficiente pe cardul potrivit

Dacă există posibilitatea de închiriere cu card de debit sau numerar, condițiile vor fi, de obicei, mai stricte. Știi asta înainte, nu după ce ai ajuns la ghișeu.

6. Subestimezi diferențele locale de trafic și reguli

Chiar dacă ai experiență la volan, fiecare țară are particularitățile ei: semne ușor diferite, camere de viteză dese, sensuri unice neașteptate, parcări marcate prin coduri de culoare. Turiștii tind să conducă “ca acasă”, iar amenzile vin “ca în străinătate”.

Cum eviți

citește măcar un rezumat al regulilor locale înainte de a conduce

fii atent la limitările de viteză, mai ales în localități

nu ignora zonele cu parcare pe timp limitat sau contra cost

În plus, păstrează toate documentele în torpedo și nu uita să ai la îndemână numărul companiei de închirieri pentru situații de urgență.

7. Întârzii la returnarea mașinii

“Ce se poate întâmpla dacă întârzii 30 de minute?” – destul de mult, de fapt. Unele companii taxează automat încă o zi întreagă dacă depășești ora stabilită, chiar și cu puțin. Altele aplică penalizări pe oră.

Cum eviți

verifică ora exactă de predare și marja de toleranță, dacă există

pornește spre punctul de returnare cu timp suficient, mai ales în orașe aglomerate

dacă vezi că întârzii, sună din timp și întreabă ce opțiuni ai

Ideal este să ajungi cu 15–20 de minute mai devreme și să îți lași timp pentru verificarea finală și formalități.

Concluzie: mai puțină improvizație, mai multă claritate

Majoritatea problemelor la închirierea unei mașini nu apar din ghinion pur, ci din decizii luate în grabă, presupuneri și lipsă de atenție la detalii. Vestea bună este că cele 7 greșeli de mai sus sunt ușor de evitat dacă îți acorzi puțin timp înainte de rezervare și înainte de a pleca efectiv la drum.

Alege mașina nu doar după preț, ci și după condiții. Citește asigurarea, verifică vehiculul, întreabă despre card și depozit, respectă regulile locale și predă mașina la timp. Nu ai nevoie de zeci de trucuri, ci de câteva obiceiuri simple. Iar când acestea devin reflex, închirierea unei mașini încetează să mai fie o loterie și devine ceea ce ar trebui să fie de la început: o soluție comodă ca să vezi mai mult dintr-o țară, în propriul ritm.