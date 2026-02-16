Cum garantează ATUM calitatea fiecărei intervenții DDD

Control total, trasabilitate digitală și responsabilitate profesională.

În domeniul serviciilor DDD, diferența dintre o intervenție reușită și una problematică nu stă în substanță, ci în controlul procesului.

Compania ATUM, a făcut din trasabilitate și verificare riguroasă fundamentul propriei metode de lucru.

Fiecare intervenție este documentată, verificată și arhivată, astfel încât clientul să știe exact ce s-a făcut, când și cu ce rezultate.

🔹 Trasabilitatea – cheia transparenței totale

În trecut, clienții primeau foi de hârtie greu de citit și rapoarte întârziate.

Astăzi, sistemul digital ATUM Digital permite monitorizarea completă a fiecărei acțiuni:

fiecare capcană are un cod unic numeric , înregistrat în sistem;

, înregistrat în sistem; fiecare substanță utilizată este identificată după lot și producător;

tehnicienii notează în aplicație momentul exact al intervenției;

rapoartele sunt semnate digital și arhivate automat.

„Clienții pot verifica oricând istoricul complet al intervențiilor, fără să caute printre hârtii. Totul e clar, vizibil și ușor de urmărit,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Control dublu pentru fiecare lucrare

Fiecare intervenție este supusă unei verificări în două etape:

Control tehnic în teren – realizat de directorul de program sau de coordonatorul tehnic, care confirmă conformitatea aplicării tratamentelor. Verificare digitală la birou – unde raportul este analizat automat prin platformă, comparând datele cu planul de acțiune.

Dacă există abateri, sistemul semnalează automat neconcordanțele, iar echipa revine în teren pentru remediere.

🔹 Calitatea înseamnă consecvență, nu întâmplare

Pentru ATUM, calitatea nu este un obiectiv punctual, ci o procedură standardizată.

Fiecare membru al echipei respectă un protocol intern care stabilește ordinea exactă a pașilor – de la pregătirea spațiului, la aplicare și la raportarea finală.

„Calitatea se obține prin disciplină, nu prin noroc. Dacă toți urmează același procedeu, rezultatul e constant și predictibil,” subliniază Robert.

🔹 Controlul de calitate – garanția încrederii

Într-un domeniu unde majoritatea clienților nu pot verifica vizual rezultatul unei intervenții, încrederea devine esențială.

De aceea, ATUM oferă acces complet la toate datele: ce produse s-au folosit, cine le-a aplicat, cât timp au acționat și ce recomandări s-au făcut.

Această transparență totală este motivul pentru care firme din retail, alimentație și logistică aleg ATUM ca partener pe termen lung.

🔹 Feedback constant și îmbunătățire continuă

După fiecare intervenție, clienții pot trimite feedback direct în platforma ATUM Digital.

Răspunsurile sunt analizate lunar de către echipa de management, iar sugestiile utile sunt transformate în îmbunătățiri reale ale procedurilor.

„Calitatea nu se menține prin controlul oamenilor, ci prin ascultarea lor. Sistemul nostru este construit să învețe și să se perfecționeze continuu,” spune fondatorul.

🔹 Calitatea se dovedește, nu se declară

ATUM demonstrează că profesionalismul adevărat nu se măsoară doar în echipamente performante, ci în modul de a lucra, documentat și verificabil.

Prin combinația dintre disciplină, tehnologie și responsabilitate, compania oferă clienților un lucru rar în piață: siguranța că fiecare intervenție este făcută corect.

📍 ATUM oferă soluții reale, nu tratamente rapide, pentru o protecție care rezistă în timp.

📞 0771 517 652 | 🌐 https://www.atum.com.ro/