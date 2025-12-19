Anunț de finalizare a Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Țuglui, județul Dolj“

Beneficiar: COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ
Titlu apel proiecte: F-PNRR-Dotari-2023
Obiectivul proiectului
Proiectul a avut ca obiectiv modernizarea și digitalizarea infrastructurii educaționale din Comuna Tuglui prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar modern, materiale didactice și echipamente digitale.
Rezultatele proiectului
– Echipamente TIC moderne pentru procesul de predare–învățare.
– Mobilier școlar adaptat standardelor actuale.
– Materiale didactice necesare desfășurării activităților educaționale.
Valoarea totală a proiectului
Valoarea totală: 410.431,00 lei
Valoare eligibilă PNRR: 344.900,00 lei
TVA eligibil: 65.531,00 lei
Durata de implementare
Proiectul a fost implementat până la data de 31 decembrie 2025.
Impactul proiectului
Investiția contribuie la crearea unui mediu educațional modern, accesibil și incluziv pentru elevi.
Comuna ȚUGLUI
Tel: 0251350205
Fax: 0251350066
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.
Adresa paginii de web a programului: https://evoc.uefiscdi-direct.ro