Anunț de finalizare a Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Țuglui, județul Dolj“

Beneficiar: COMUNA TUGLUI, JUDETUL DOLJ

Titlu apel proiecte: F-PNRR-Dotari-2023

Obiectivul proiectului

Proiectul a avut ca obiectiv modernizarea și digitalizarea infrastructurii educaționale din Comuna Tuglui prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar modern, materiale didactice și echipamente digitale.

Rezultatele proiectului

– Echipamente TIC moderne pentru procesul de predare–învățare.
– Mobilier școlar adaptat standardelor actuale.
– Materiale didactice necesare desfășurării activităților educaționale.

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală: 410.431,00 lei
Valoare eligibilă PNRR: 344.900,00 lei
TVA eligibil: 65.531,00 lei

Durata de implementare

Proiectul a fost implementat până la data de 31 decembrie 2025.

Impactul proiectului

Investiția contribuie la crearea unui mediu educațional modern, accesibil și incluziv pentru elevi.

Comuna ȚUGLUI

Tel: 0251350205

Fax: 0251350066

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

Adresa paginii de web a programului: https://evoc.uefiscdi-direct.ro

