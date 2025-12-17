Cum a redus un retailer pierderile semnificativ după implementarea sistemului ATUM Digital

Puține domenii sunt mai sensibile decât cel alimentar.

Pentru un retailer sau un producător din industria food, o singură infestare cu dăunători poate însemna pierderi importante, marfă compromisă și sancțiuni din partea autorităților.

Dar, în Oltenia, un lanț de magazine regionale a reușit să reducă pierderile și să stabilizeze complet activitatea după ce a implementat sistemul de control și monitorizare ATUM Digital.

🔹 Problema: infestări recurente și lipsă de control real

Retailerul gestiona mai multe magazine alimentare și un depozit central.

Deși apela periodic la servicii DDD, problema revenea.

Capcanele nu erau monitorizate constant, rapoartele veneau cu întârziere, iar la controalele DSP și DSVSA nu exista o imagine clară asupra situației reale.

„În multe cazuri, firmele nu-și dau seama că pierd controlul din lipsă de trasabilitate, nu din cauza substanțelor”, explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Soluția ATUM: digitalizare completă și management integrat

După evaluarea spațiilor, echipa ATUM a implementat un program complet digitalizat de management DDD, cu trasabilitate totală.

Fiecare capcană a fost numerotată și introdusă în platforma ATUM Digital, fiecare intervenție fiind înregistrată în timp real.

Clientul a primit acces online la toate datele: planurile de amplasare, produsele folosite, recomandările tehnicienilor și fișele de inspecție semnate digital.

„Pentru prima dată, am putut vedea clar care zone sunt vulnerabile și cum evoluează situația. Nu mai lucrăm „după ureche” — avem informații concrete”, a declarat managerul operațional al retailerului (nume anonimizat).

🔹 Rezultatele: stabilitate, conformitate și economie

După câteva luni, s-a observat o îmbunătățire vizibilă:

activitatea s-a stabilizat, fără reapariții în zonele tratate;

controalele s-au desfășurat fără probleme, toate documentele fiind disponibile digital;

echipa internă a putut gestiona preventiv micile semne de activitate, evitând costurile remedierilor urgente.

„Nu e nevoie de cifre ca să vezi diferența. E vorba de liniștea de a ști că totul e sub control și că nu trebuie să reacționezi mereu în criză”, subliniază Robert.

🔹 Prevenția, cheia eficienței

Sistemul digital ATUM a permis trecerea de la reacție la prevenție.

Prin analiza constantă a datelor și intervenții programate inteligent, clientul a redus considerabil riscurile și costurile inutile.

În loc să combată, a început să prevină, iar rezultatele s-au menținut în timp.

🔹 Un nou standard pentru companiile din Oltenia

Tot mai multe firme din retail, logistică și producție alimentară aleg modelul implementat de ATUM.

Platforma digitală oferă o imagine completă, actualizată permanent, a stării igienico-sanitare a fiecărei locații.

Pentru management, acest lucru înseamnă control total, transparență și siguranță juridică.

🔹 Tehnologia aduce siguranță și claritate

Cazul retailerului din Oltenia arată clar că tehnologia poate transforma complet modul în care companiile gestionează igiena și riscurile.

DDD-ul modern nu mai este doar o intervenție, ci un proces de monitorizare continuă — iar ATUM oferă instrumentele și experiența pentru a-l face eficient, durabil și verificabil.

📍 ATUM rămâne partenerul care aduce ordine acolo unde ceilalți se grăbesc să promită rezultate.

📞 0771 517 652 | 🌐 https://www.atum.com.ro/