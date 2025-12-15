Crăciun mai verde, cu beneficii pentru tine, la LEROY MERLIN

Magia Crăciunului prinde viaţă la LEROY MERLIN! Sărbătorile se apropie, iar brazii naturali de Crăciun au ajuns deja în magazine. Odată cu ei, dăm startul Campaniei Voucher Brad de Crăciun – un mod simplu prin care te bucuri de sărbători și contribui la reutilizarea responsabilă a brazilor naturali.

Cum funcționează campania?

Anul acesta Campania se va desfăşura în trei etape, cu noi conditii de participare, astfel:

1. Achizitie brazi naturali taiati: 20 noiembrie – 31 decembrie 2025

2. Returnare brad si Emitere Voucher: 3 – 18 ianuarie – 2025, in limita a 33.000 vouchere la nivel national

3. Utilizare Voucher: 3 ianuarie – 18 februarie 2025, valabilitate voucher 1 luna de la data emiterii

Mecanism Campanie:

Clientii care detin un card de client LEROY MERLIN si aduc inapoi pentru reutilizare bradul natural taiat achizitionat doar din magazinele LEROY MERLIN, vor primi un voucher în valoare de 25 de lei, emis in baza cardului de client si a bonului fiscal original al achizitiei. Bradul trebuie lasat in locatiile dedicate din parcarea magazinelor. Campania se adreseaza doar persoanelor fizice. Un client poate returna un singur brad si poate primi un singur voucher in campanie. Voucherul se acordă în limita a 33.000 de bucăți.

Bradul tău de Crăciun este gata să prindă viață cu decorațiunile de la LEROY MERLIN

Cel mai așteptat musafir al anului a sosit! Bradul tău de Crăciun este gata să prindă viață cu decorațiunile de la LEROY MERLIN. Ghirlande strălucitoare, globuri colorate și coronițe care aduc spiritul sărbătorilor în fiecare colț al casei. https://buff.ly/GU6OW2g #leroymerlinro

