Finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare cu schimbarea destinației în bibliotecă a construcției existente C1 – centrală termică. Reabilitare și modernizare cu schimbarea destinației în centru pentru tineret a construcției existente C2 – bibliotecă. Reabilitare și modernizare construcție existentă C1 – clubul elevilor. Reabilitare drum public”
U.A.T. ORASUL DRAGANESTI-OLT, în calitate de Beneficiar, anunța începerea activităților proiectului „Reabilitare și
modernizare cu schimbarea destinației în bibliotecă a construcției existente C1 – centrală termică. Reabilitare și modernizare
cu schimbarea destinației în centru pentru tineret a construcției existente C2 – bibliotecă. Reabilitare și modernizare
construcție existentă C1 – clubul elevilor. Reabilitare drum public”, COD SMIS 327323 (ETAPA I SMIS 125853).
Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate in doua etape din:
-etapa I- Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13 “Sprijinirea regenerării orașelor mici și
mijlocii”, prioritatea de investiție 9b “ Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale”
-etapa II-Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, PRIORITATEA: P7. Dezvoltare teritorila sustenabila/Apelul de
proiecte PRSVO /306/PRSVO_P7 /OP5/RSO5.1 /PRSVO_A18 OBIECTIV SPECIFIC: RSO5.1 – FEDR – RSO5.1_Promovarea
dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil și a securității în zonele urbane, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională.
Obiectivul general al investitiei propuse:
Prezentul proiect își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă
învățământul sociocultural și anume insuficiența unităților de cult, a centrelor pentru tineret dotate la standarde moderne
care să asigure accesul la un proces educațional cultural de calitate și de dezvoltare, aflându-se în concordanță cu obiectivul
specific al priorității de investiții 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din
Romania.Obiectivele specifice ale proiectului:1.Creșterea numărului de beneficiari ai Bibliotecii Nr. 1A după finalizarea
proiectului;2. Creșterea numărului de beneficiari ai Centrului pentru tineret după finalizarea proiectului;3. Creșterea
numărului de beneficiari ai Clubului elevilor după finalizarea proiectului;4. Creșterea lungimii drumurilor publice modernizate
(km) cu 0.177;5. Clădiri cu funcții culturale modernizate/ reabilitate/ dotate (număr): 3.
UAT ORASUL DRAGANESTI-OLT a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020
şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Autoritate de management pentru Programul
Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia).
Proiectul are o valoare totală de 7.599.600,78 lei.
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este:
etapa I 2014-2020: 5.640.241,39 lei
etapa II 2021-2027: 3.466.953,64 lei.
Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este 6.502.866,55 lei.
UAT ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
[email protected]
Email:[email protected] în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro