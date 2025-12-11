Sărbători Magice la Electroputere Mall: O Experiență Imersivă în Lumea Ciocolatei

Magia sărbătorilor continuă la Electroputere Mall, într-un decor de poveste inspirat din lumea unei veritabile fabrici de ciocolată.

Electroputere Mall continuă celebrarea sărbătorilor de iarnă cu o campanie tematică de amploare, desfășurată până pe 24 decembrie, într-un spațiu decorat spectaculos, inspirat de lumea plină de culoare și imaginație a filmului „Willy Wonka & The Chocolate Factory”.

Zona centrală a mall-ului găzduiește un decor imersiv, cu elemente supradimensionate – bomboane, candy canes și instalații luminoase – ce transformă fiecare vizită într-o experiență vizuală aparte.

Programul activărilor este următorul:

Joi – Duminică, între 14:00 – 20:00 (până pe 14 decembrie)

Zilnic, între 18 – 23 decembrie, între 14:00 – 20:00

Pe 24 decembrie: 12:00 – 18:00

Activări și premii dedicate vizitatorilor

Clienții care fac cumpărături de minimum 300 de lei în magazinele din galeria comercială (exceptând Auchan, Jysk, Leroy Merlin și Media Galaxy) pot participa la activarea din zona special amenajată, unde află instant dacă au câștigat unul dintre premiile campaniei.

Printre acestea se numără:

Chopper

Seturi pentru vin

Platouri din lemn

Spumatoare

Seturi de solnițe

De asemenea, vizitatorii pot câștiga sute de premii oferite de partenerii campaniei: Benvenuti, Celentano Pizza, Bebe Tei, Mobexpert, Douglas, Grixx, Tezyo, KungFU King, Cartofisserie, Universitatea Craiova, Popeyes, Onioptic, Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Altaglio.

Participanții au ocazia să acceseze și o activare interactivă, primind o cheie cu care pot încerca să deschidă un totem ce ascunde o bijuterie oferită de Teilor sau DAAR.

Activități pentru copii

Pe lângă atelierele de arts & crafts, care se desfășoară în fiecare weekend, cei mici se pot bucura de fântâna de ciocolată în weekendurile 13–14 și 20–21 decembrie.

Întâlniri cu Moș Crăciun

Unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii decembrie este sosirea lui Moș Crăciun. Acesta va fi prezent în Electroputere Mall, în zona de activare, după următorul program:

20 – 23 decembrie, între orele 15:00 – 20:00

24 decembrie, între orele 13:00 – 18:00

Moșul va fi disponibil pentru sesiuni foto, interacțiuni cu cei mici și colectarea scrisorilor de Crăciun, aducând un plus de emoție și autenticitate în atmosfera de sărbătoare.