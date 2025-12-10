Finalizare proiect: „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Școlii în Orașul Drăgănești-Olt, Satul Comani” UAT ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Școlii în Orașul Drăgănești-Olt, Satul Comani” cod SMIS 127178, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa priori- tară 3: ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţi- unea B: ,,Clădiri publice’’.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării școlii pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării popu- lației preșcolare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă. Scopul investiției reprezintă reabilitarea și modernizarea Școlii din Orașul Drăgănești-Olt, Satul Comani, Județul Olt, prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei, modernizarea utilităților, asigura- rea cerințelor esențiale privind securitatea la incendiu, sănătatea populației, crearea de grupuri sanitare în interiorul clădirii, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru creșterea calității învățământului și a procesului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea termică a construcției, respectiv termoizolarea pe fațade cu 10 cm de vata bazaltică de exterior, termoizolarea planșeului de peste parter cu 20 cm grosime vată bazaltică, precum și termoizolarea fundației și soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm grosime;

2. Montarea de grile higroreglabile pe tâmplaria existenta din PVC;

3. Schimbarea instalației electrice pentru alimentarea următorilor consumatori: – corpuri de iluminat cu led; – aparate racordate la prize bipolare cu contact de protecție; – instalații auxiliare; – detecție și semnalizare incendiu;

4. Revizie tehnică cu schimbări locale de piese componente pe întreg circuitul termic, precum și montar- ea de termostate pentru radiatoarele existente;

5. Eficientizarea energetică a cladirii și respectiv scăderea gazelor cu efect de seră;

6. Reducerea consumurilor de energie primară prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alter- native – energii regenerabile (pompe de caldur[ aer-aer, panouri fotovoltaice etc.).

Rezultate așteptate

1. Valoarea la începutul implementării proiectului:

a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 47,562 tone de CO2;

b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 222153 kWh/an;

c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 15,5 tep;

d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 294,5 kWh/mp/an, din care:- pentru încalzire/pentru răcire: 265,8 kWh/m2/an;

e. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 0 kWh/an, din care: – pentru încalzire/ pentru răcire: 0 kWh/an; – pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an; – electric: 0 kWh/an;

2. Valoarea la finalul implementării proiectului ( de output):

a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 15,451 tone CO2;

b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 144014 kWh/an;

c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 4,2 tep;

d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 94,2 kWh/mp/an, din care: – pentru încălzire/pentru răcire: 67,3 kWh/mp/an;

e. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 72995 kWh/an, din care: – pentru încălzire/pentru răcire: 51537 kWh/an; – pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an; – electric: 21458 kWh/an;

f. Procentul din total consum de energie primară dupa implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie: 50,7%.

Impactul proiectului

Implementarea acestui proiect a avut ca efect îmbunăatățirea substantială a condițiilor de viață pentru locuitorii orașului Drăgănești-Olt prin facilitarea accesului acestora la serviciile de bază și de asemenea atingerea cerințelor de dezvoltare europeană. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, la data de 17.07.2020. Perioada de implementare: 17.07.2020 – 31.12.2025 Valoarea totală a proiectului: 3.167.303,26 lei, din care: – finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 1.556.390,88 lei; – – – finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 238.036,24 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 36.620, 96 lei; finanțare nerambursabilă este de 1.794.427,12 lei.

Date de contact: Oprișan Florentina, Manager Proiect, Tel. 0758116685, e-mail: [email protected] Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.