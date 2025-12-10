PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă la Târgul de Crăciun Craiova 2025

PPC susține cel mai frumos târg de Crăciun din Europa – Târgul de Crăciun Craiova, deschis până în data de 4 ianuarie 2026, în zone cunoscute din Craiova: Piața Mihai Viteazul – „Spărgătorul de nuci (Candy Land)”, Piața Frații Buzești – „Crăciun Tradițional”, Piața W. Shakespeare – „Țara lui Moș Crăciun”, Zona Doljana – „Carousel Christmas”, Strada Theodor Aman – „Best Christmas Street Food”, English Park – „ Spărgătorul de nuci (Țara Jucăriilor)”.

Târgul de Crăciun Craiova 2025 cu intrare liberă este organizat de Primăria Municipiului Craiovadiția din acest an are ca temă principală „Spărgătorul de Nuci”, povestea clasică a Crăciunului care prinde viață în inima orașului. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/TargdeCraciunCraiova

Zona PPC

Zona PPC poate fi vizitată la intersecția dintre Strada Lipscani și Strada Theodor Aman, unde cei care ies la plimbare vor trece pe sub arcadele luminate. În această zonă poate fi vizitat și magazinul mobil PPC Energie, sub forma unui vehicul modular, primul de acest fel din România care aparține unui furnizor de energie. Magazinul mobil PPC este dotat cu toate facilitățile unui magazin obișnuit, cu o zonă de interacțiune cu clienții, oferindu-le aceeași experiență pe care o pot avea și în restul spațiilor comerciale PPC Energie din țară. Magazinul mobil este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 09 – 17, în perioada 8 – 19 decembrie.

În zona PPC, vizitatorii târgului sunt așteptați să învârtă Roata Energiei și să primească pe loc cadouri personalizate. În plus, în fiecare săptămână, de vineri până duminică, în intervalul orar 16-20, vizitatorii se pot înscrie în zona PPC și la tombola cu premii. Premiul al III-lea constă într-o pereche de căști wireless profesionale, premiul al II-lea este un troller pentru călătorii, iar marele premiu constă în 12 luni de energie la încheierea unui contract pentru produsul de Energie Verde, în limita a 200 lei/lună. Mai multe detalii aici. Extragerea câștigătorilor va avea loc în luna ianuarie 2026.

PPC susține alte două târguri de Crăciun din țară

În acest an, PPC susține alte două târguri de Crăciun din țară – cel din București, respectiv Cluj, ca parte din angajamentul său de a sprijini proiecte culturale și de a aduce energia bună mai aproape de oameni.

PPC Energie se implică activ în proiecte de artă din toată țara și susține instituții culturale reprezentative care îmbogățesc viața comunităților din care fac parte.

Susținerea proiectelor culturale din toată țara se aliniază cu strategia companiei de a se implica în dezvoltarea comunităților, în paralel cu furnizarea de servicii integrate, adaptate consumului eficient și responsabil de energie electrică.