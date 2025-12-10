Finalizare proiect: „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului tehnologic în orașul Drăgănești-Olt”

Unitatea administrativ teritorială Dragănești-Olt, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul
„Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului tehnologic în
orașul Drăgănești-Olt”, cod SMIS 127177, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1:„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Operaţiunea B: „Clădiri publice”.
Obiectivul general al proiectului:
Scopul proiectului este creșterea calității sistemului de învățământ și îmbunătățirea infrastructurii prin
îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv –
educativ în orașul Drăgănești-Olt.
Obiectivele specifice:
Reabilitarea termică a construcției, respectiv termoizolarea pe fațade cu 10 cm de vata bazalticș de
exterior, termoizolarea planșeului de peste parter cu 20 cm grosime vată bazaltică, precum și
termoizolarea fundațiilor și a soclului clădirii cu polistiren extrudat de 5cm grosime;
Schimbarea instalației electrice pentru alimentarea următorilor consumatori: corpuri de iluminat cu
led, aparate racordate la prize bipolare cu contact de protecție, instalații auxiliare, detecție și semnalizare incendiu;
Schimbarea centralelor termice cu ardere pe gaze naturale, a pompelor de la centrală, schimbarea
conductelor și a radiatoarelor și implicit revizie tehnică cu schimăari locale de piese componente pe
intreg circuitul termic;
Eficientizarea energetică a cladiriiși respectiv scăderea gazelor cu efect de seră;
Reducerea consumului de energie primară prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative – energii regenerabile (pompe de caldură aer-aer, panouri fotovoltaice etc.);
Rezultate așteptate:
Valoarea la finalul implementării proiectului (de output):
a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 20,941 tone CO2
b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 216529 kWh/an
c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 6,1 tep
d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 103,8
kWh/mp/an, din care: pentru încălzire/pentru răcire: 62,4 kWh/mp/an
e. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 119047 kWh/an,
din care: pentru încălzire/pentru răcire: 76079 kWh/an; pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an;electric: 42968 kWh/an.
Impactul proiectului
Implementarea acestui proiect a avut ca efect îmbunăatățirea substantială a condițiilor de viață pentru
locuitorii orașului Drăgănești-Olt prin facilitarea accesului acestora la serviciile de bază și de asemenea
atingerea cerințelor de dezvoltare europeană.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în
calitate de Organism intermediar la data 31.07.2020.
Perioada de implementare: 31.07.2020 – 31.12.2025
Valoarea totală a proiectului: 4.102.509,80 lei, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 2.284.551,22 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 349.401,96 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 53.754,15 lei;
- finanțare nerambursabilă: 2.633.953,18 lei.
Date de contact:
Stoenica Eugenia, Manager de proiect, Tel: 0249465815, E-mail: [email protected]
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro