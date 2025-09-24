Promenada Craiova găzduiește un eveniment dedicat iubitorilor de pisici

Craiova, 24 septembrie – Promenada Craiova găzduiește sâmbătă, 27 septembrie, între orele 14:00 – 17:00, evenimentul „Marea Pisiceală”, o expoziție dedicată frumuseții și eleganței felinelor.

Evenimentul reunește unele dintre cele mai spectaculoase rase de pisici, precum Maine Coon, Norvegiană de pădure, British, Bengal, Oriental, Singapura sau Ragdoll, oferind publicului ocazia de a descoperi diversitatea și farmecul lumii feline.

Programul va include prezentări educative și demonstrații despre caracteristicile fiecărei rase, fiind simultan și un spectacol inedit pentru vizitatorii de toate vârstele. De asemenea, copiii vor avea parte de un foto corner tematic, creat special pentru a surprinde întreaga atmosferă, fără a implica prezența pisicilor.

„Marea Pisiceală”, organizată în parteneriat cu Maxi Pet și Energy Kids Family Center, va fi o adevărată sărbătoare a lumii feline, un prilej de relaxare și bucurie pentru întreaga familie.

În plus, Promenada Craiova va organiza în următoarea zi un eveniment dedicat câinilor, începând cu ora 19:00, în zona intrării Reserved. Proiectul este realizat în colaborare cu Centrul Național de Educare Canină.

Astfel, Promenada Craiova își continuă misiunea de a fi un spațiu pet-friendly, deschis evenimentelor și inițiativelor dedicate iubitorilor de animale.

***

Despre Promenada

Promenada, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, cel mai mare și modern centru comercial din municipiul Craiova, are o suprafață închiriabilă de 78.500 metri pătrați, din care noul centru comercial ocupă 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 metri pătrați. Centrul comercial găzduiește peste 120 de magazine, mixul de chiriași incluzând atât nume în premieră la nivel național, cât și numeroase branduri în exclusivitate pe piața din Craiova.

Printre cele peste 20 de magazine în premieră se numără Massimo Dutti, Mamaquilla, Lefties, Peek & Cloppenburg, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour, Modivo, Mohito, Obsentum și Carrefour, dar și de noile concepte de magazine din lanțul Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara. Alte premiere sunt constituite de retaileri de tehnologie și software (iStyle).

Promenada pune la dispoziția clienților săi peste 2100 de locuri de parcare, precum și cea mai mare terasă panoramică exterioară din Craiova, unde se găsesc restaurante și cafenele, pentru o experiență cât mai plăcută de petrecere a timpului liber.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Promenada sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii.