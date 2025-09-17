“Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Comuna Malu Mare, județul Dolj”

Beneficiar: COMUNA MALU MARE, JUDETUL DOLJ

Titlu apel proiecte: F-PNRR-Dotari-2023- 4989

Scopul proiectului îl reprezintă dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

a) Obiectivul Investiției 9 este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.

b) Obiectivul Investiției 11 este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

Valoarea totala a proiectului: 528.681,65 de lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 528.681,65 de lei

Data finalizării proiectului:30.09.2025

Comuna Malu Mare

Tel: 0251446145

Fax: 0251446145

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

Adresa paginii de web a programului: https://evoc.uefiscdi-direct.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”