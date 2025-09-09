Începe proiectul DIGITALIZARE TOPSERV MOTORS SRL

TOPSERV MOTORS SRL anunta inceperea activitatilor proiectului DIGITALIZARE TOPSERV MOTORS SRL, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Numele proiectului de investiție: Digitalizare TOPSERV MOTORS SRL

Contract de finanțare: 4707.1./i3/c9

Durata proiectului: 7 luni

Data de începere: 16.05.2025

Data finalizării: 15.12.2025

Locatia de implementare a proiectului: Sud-Vest Oltenia, Judetul Dolj, localitate Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea Bucuresti, nr.139/6

Obiectivele generale urmărite: Digitalizarea TOPSERV MOTORS SRL

Obiectivele specfice urmărite: Prin proiect vor fi achizitionate echipamente hardware si produse software. Investitia consta in achizitia de computere, monitoare, laptopuri, surse computer, dar si Software CRM, licente Windows, licente sistem office, antivirus, software erp, servicii cloud computing si storage ERP; Servicii auditare IT; Curs competente digitale management; Servicii publicitate – publicare comunicate de presa incepere si finalizare proiect.

Valoare totală proiect: 312,162.77 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 232,874.10 lei

Date de contact:

Persoană de contact: GRIGORIU EUGEN

Telefon: 0726333647

Email: [email protected]

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/