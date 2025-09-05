„Realizarea unei investiţii iniţiale în domeniul activităţilor recreative şi distractive”

prioritatea: P1.Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

Cod SMIS: 323596

Societatea W.A.HOTELS SRL anunta inceperea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Realizarea unei investitii initiale in domeniul activitatilor recreative si distractive”, finantat de catre Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin intermediul Autoritatii de Management – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Proiectul de investiție propus de W.A.HOTELS SRL are ca obiectiv general realizarea unei investiții inițiale prin realizarea lucrarilor de constructie asupra celor trei corpuri de clădire și crearea unui loc de joacă în municipiul Craiova, județul Dolj. Scopul principal al acestui proiect este să contribuie la dezvoltarea și creșterea competitivității firmei prin furnizarea pe piața internă a unor servicii de înaltă calitate și în condiții de confort. Realizarea lucrarilor de constructie asupra celor 3 corpuri de clădire și crearea unui loc de joacă reprezintă nu doar o îmbunătățire a infrastructurii, ci și o extindere a ofertei de servicii a firmei. Această inițiativă nu numai că va spori atractivitatea W.A.HOTELS SRL pentru clienți, dar va și contribui la consolidarea

poziției sale pe piața locală. Investiția planificată va avea un impact pozitiv asupra comunității și economiei locale prin crearea a 4 noi locuri de muncă. Aceasta nu doar contribuie la sprijinirea obiectivelor generale ale măsurii de creștere a capacității societății de a face față efectelor sociale asupra ocupării forței de muncă, dar și la abordarea aspectelor legate de mediu, conform cerințelor și standardelor Uniunii Europene. Prin dezvoltarea și furnizarea pe piața internă a unor activități recreative și distractive diversificate, proiectul urmărește să întărească competitivitatea firmei și să satisfacă nevoile și preferințele variate ale clienților.

Pentru implementarea acestui proiect, W.A.HOTELS SRL a semnat Contractul de finanțare nr.

632/30.06.2025 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul are o valoare totală de

11.651.809,35 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.673.506,70 lei, compusă din:

•contribuția nerambursabilă din FEDR/FSE+/FC/FTJ: 3.972.480,70 lei,

• contribuția nerambursabilă din bugetul național: 701.026,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, cuprinsa între 30 iunie 2025 și 29 iunie 2027

SEPTEMBRIE 2025

