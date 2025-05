Societatea DERMALINE BEAUTY SRL anunță începerea etapei de implementare a proiectului cu titlul „Creșterea competitivității și inovare în servicii de întreținere corporală la DERMALINE BEAUTY SRL”, finanțat de Uniunea

Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin

intermediul Autorității de Management – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului de investiție propus de DERMALINE BEAUTY SRL este dezvoltarea firmei prin achiziția de

echipamente mai eficiente energetic și prietenoase cu mediul. Această dezvoltare are ca scop angajarea a noi persoane,

contribuind astfel la sprijinirea obiectivului general al măsurii privind creșterea capacității societății de a face față efectelor

sociale asupra ocupării forței de muncă și efectelor generate de obiectivele de mediu, în conformitate cu cele prevăzute de

Uniunea Europeană.

Prin urmare, firma urmărește să-și dezvolte și să-și crească competitivitatea prin furnizarea pe piața

internă a serviciilor de întreținere corporală în concordanță cu standardele prevăzute la nivel european.

Proiectul pentru care societatea DERMALINE BEAUTY SRL a semnat Contractul de finantare nr. 358/10.04.2025 cu Agentia

pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia are o valoare toatala de 6.106.283,94 lei si beneficiaza de o alocatie financiara

nerambursabila in cuantum de 3.924.998,28lei, aceasta se compune din valoare eligibila nerambursabila din

FEDR/FSE+/FC/FTJ in valoare de 3.336.248,54 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national in valoare de

588.749,74 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, fiind cuprinsa in perioada 10 aprilie 2025 – 09 aprilie 2026.

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea competitivitatii si inovare in servicii de intretinere corporala la DERMALINE

BEAUTY SRL”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Sat Bucovat, Comuna Bucovat, Nr. 879, Judet Dolj

Persoana de contact: Cristiana-Martha Terschak

Tel.: 0747.783.980, e-mail: [email protected]

DERMALINE BEAUTY SRL

0747.783.980