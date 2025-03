Diversificarea activităţii SC MIKOS PATY SRL prin achiziţie de utilaje

Comunicat de presă

Data: martie 2025

Diversificarea activitatii SC MIKOS PATY SRL prin achizitie de utilaje

Tipul materialului: Comunicat de presa

Titlul proiectului: Diversificarea activitatii SC MIKOS PATY SRL prin achizitie de utilaje

Numele beneficiarului: MIKOS PATY SRL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă atenuarea impactului socio-economic al tranzitiei la neutralitatea climatica in judetul Dolj prin diverisificarea activitatii (fabricarea de produse care nu au mai fost fabricate pana in prezent) firmei SC MIKOS PATY SRL si prin inovare de produs si proces care sa conduca la cresterea si mentinerea de locuri de munca sustenabile din punct de vedere al mediului in judetul Dolj si pentru a putea desfasura activitatea de fabricare a prajiturilor si a produselor conservate de patiserie.

Obiectivele specifice ale proiectului

1: Diversificarea produselor firmei prin introducerea in activitate a unor produse noi: produse conservate de patiserie – croissant 50g, croissant

100g, croissant 180g, croissant ciocolata/visine/caise 50g, croissant ciocolata/visine/caise 100g, croissant ciocolata/visine/caise 180g

2: Achizitia unui numar de 19 active corporale necesare pentru fabricarea noilor produse, pentru atingerea obiectivelor de mediu si DNSH si pentru

respectarea principiilor orizontale si a egalitatii de sanse asumate

3: Angajarea unui număr de 5 persoane urmare diversificării activității, in urma finalizarii proiectului dintre care minim 30% se incadreaza in

categoriile tineri sub 29 de ani sau persoane cu varsta peste 55 ani sau femei sau lucratori defavorizati, extrem de defavorizati sau lucratori cu

handicap.

4: Calificarea profesională a minim 20% din persoanele nou angajate, prin participarea la cursuri specific

5: Contribuția la dezvoltarea durabilă și implementarea de măsuri conform principiului DNSH pe toată durata proiectului.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană.

Valoarea totala a proiectului: 3.166.429,09 lei

Finantarea nerambursabila: 2.038.699,85 lei

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (FTJ): 1.732.894,87 lei

Rezultatele proiectului: Produse noi pentru societate si diversificarea activitatii firmei in cadrul codului CAEN 1072; Un numar de 5 persoane urmare diversificarii activitatii din care cel putin 30% din locurile de munca nou create vor fi ocupate cu persoane din cel puțin una din categoriile • tinerii cu vârsta de până la 29 ani, • persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, • femeile, membrii familiei monoparentale, membrii minorităților etnice • persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap; Un numar de 3 persoane care participa la cursuri specific domeniului; Achizitia unui numar de 19 utilaje de productie; Achizitionarea unui numar de 2 echipamente pentru conformarea principiu DNSH, un echipament pentru producere energie din surse fotovoltaice si un echipament de

incalzire cu recuperare de caldura.

Impactul proiectului: Proiectul va avea un impact major asupra cresterii competitivitatii societatii si asupra imbunatatirii calitatii si competitivitatii produselor oferite. Utilizarea resurselor locale în activitate va aduce beneficii atât firmei, cât și comunității locale. Aceste acțiuni vor contribui la dezvoltarea economică și socială a zonei și la crearea unei legături mai strânse între firma și comunitatea pe care o deserveste. SC MIKOS PATY SRL, prin prezentul proiect, vizeaza dezvoltarea prin inovare de produs si proces a activitatii firmei, prin dezvoltarea activitatilor de fabricare a produselor de patiserie conservate.



Data începerii şi finalizării proiectului: 21.02.2025-20.01.2026

Codul MySMIS: 325215

Date de Contact

Oance Sandu-Alin, Administrator MIKOS PATY SRL, cu sediul in Mun. Craiova, Str. Aries, Nr. 19, judet Dolj

telefon 0761834468, poştă electronică: [email protected]

https://mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României