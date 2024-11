RINGO DĂMUREANU – Doljul din inima mea 

Salut, sunt Ringo, reprezentantul tău în Parlamentul României! Îți mulțumesc ție și celor apropiați pentru cele peste 3.200 de voturi pe care mi le-ați acordat în 2016, când am candidat independent la Consiliul Județean Dolj, împotriva a 10 partide. Și pentru cele peste 10.000 de voturi pe care mi le-ați dat în 2020, pentru a vă putea reprezenta în Parlament. Și pentru cele aproape 30.000 de voturi pe care le-am primit pe 9 iunie, candidând pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean, printre care sunt sigur că s-a numărat și votul tău. Am fost cel mai activ parlamentar din Oltenia, am vorbit de peste 130 de ori în plen, în interesul oamenilor pe care îi reprezint. Nu am trecut de partea politicienilor și v-am reprezentat cu cinste interesele. Ai avut sprijinul meu. Acum, eu am nevoie de votul tău!

Votează RINGO DĂMUREANU Omul Doljului!

Partidele politice nu respectă Doljul și nu îi promovează oamenii. V-ați întrebat de ce PSD, PNL sau AUR propun în pozițiile eligibile persoane din afara județului nostru? De ce incompetenți? De ce traseiști? Ce legătură a avut cu Doljul Laura Vicol, propusă de PSD și cu ce ne-a fost de folos? De câte ori l-ați văzut în județ pe senatorul PNL Nicolae Ciucă și pe cine a primit în audiență? Cine a auzit în Dolj de tânărul covăsnean Cosmin Iosub, de la AUR? Ce încredere ați avea în oameni care își cumpără pozițiile pe liste? Asta veți vota? NU!

Doljul are nevoie de doljeni în Parlament.

(CMF 14240049)