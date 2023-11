„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Vagiulesti anunță semnarea Contractului de finanțare nr. 2361DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Scolii Gimnaziale Nr. 1 Văgiuleşti, Comuna Vagiulesti, Județul Gorj”/ Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-6837.

Perioada de implementare a Proiectului este de 13 luni; incepe in 07.09.2023 și se incheie cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2024.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta crearea premiselor pentru realizarea unui invatamant de calitate superioara, la nivel prescolar, primar si gimnazial, in Comuna Vagiulesti, jud Gorj, care sa contribuie la reducerea decalajelor la invatura si sa le asigure copiilor fundamentele necesare dezvoltarii unei vieti de succes.

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și de formare prin modernizarea laboratorului de informatica al Scolii nr. 1 Vagiulesti, Jud Gorj, in maxim 13 luni de implementare a proiectului.

Obiectiv specific 2: Sporirea calitatii si sigurantei mediului de invatare in salile de clasa si in laboratoarele aferente diferitelor specialitati, prin achizitionarea de echipamente specifice, mobilier adecvat si materiale didactice, în cadrul unitatilor de invatamant din Comuna Vagiulesti, Jud Gorj, in maxim 13 luni de implementare a proiectului.

Obiectiv specific 3: Asigurarea echipamentelor si dotarilor necesare pentru desfasurarea activitatilor fizice si sportive, in cadrul unitatilor de invatamant din Comuna Vagiulesti, Jud Gorj, in maxim 13 luni de implementare a proiectului.

Proiectul este gestionat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe” prin PNRR/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ/11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a proiectului este 883.827,08 lei, din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum 742.711,84 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 141.115,24 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Pentru detalii suplimentare: Primar Constantin Pirjol, reprezentant legal, telefon: 0722740730/0253412505, e-mail: [email protected]

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”