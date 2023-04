Anunț privind finalizarea implementării proiectului „Granturi pentru Capital de Lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” – UNYCOVER IMPEX SRL

UNYCOVER IMPEX S.R.L., cu sediul în Sat Cerat, Comuna Cerat, Nr. 891, Judet Dolj, anunță finalizarea proiectului „Granturi pentru Capital de Lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”- UNYCOVER IMPEX S.R.L., care s-a derulat în baza contractului de finanțare Nr. M2-AGRI-2287 din 21-06-2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de investiții si Promovarea Exportului Craiova.

Valoarea grantului este de 159819.45 lei. Valoarea co-finanțării este de 23972.92 lei

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru in cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, implementata de către Ministerul Antreprenorialului si Turismului (MAT) si Agenția pentru IMM, Atragere de investiții si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu OUG nr.61/2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entităților din sectorul agroalimentar cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 in contextul crizei provocate COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenorialului și turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a contractului este de 12 luni, începând cu data intrării in vigoare a acestuia, respectiv 23.06.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

UNYCOVER IMPEX S.R.L.

Sediul: Sat Cerat, Comuna Cerat, Nr. 891, Judet Dolj

Persoana de contact: IORDACHE MARIUS

Adresa de e-mail: [email protected]