Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITĂŢI DE PROOF OF CONCEPT”, SMIS 156248

Comunicat de presă

Data: DECEMBRIE 2022

COMUNICAT DE PRESA

PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

„DEZVOLTAREA SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITATI DE PROOF OF

CONCEPT”, SMIS 156248

Tipul materialului: Comunicat de presa

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SYNCHRO S.R.L. PRIN ACTIVITATI DE PROOF OF CONCEPT

Numele beneficiarului: SYNCHRO S.R.L.

Obiectiv general al proiectului consta in promovarea investitiilor in cercetare-dezvoltare prin dezvoltarea unui departament de cercetare dezvoltare in cadrul intreprinderii contribuind la inovarea sociala si dezvoltarea de noi tehnologii prin validarea modelului de laborator cu

reproducere a conditiilor reale de functionare a unui termograf (aparat ce masoara si inregistreaza temperatura si umiditatea relativa) adresat in

special asigurarii in conditii optime a transportului si/sau depozitarii alimentelor perisabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

Achizitionarea echipamentelor strict necesare pentru validarea in conditii de laborator si modelului de laborator in luna 1 de implementare a

proiectului

Dezvoltarea efectiva a TRL 4 prin validarea componentelor in conditii de laborator din luna 1 pana in luna 6 de implementare

Dezvoltarea efectiva TRL 5 prin validarea modelului de laborator prin reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare din luna 6

pana in luna 12 de implementare

Implementarea unui proiect in conditii optime prin achizitonarea de servicii specifice si sau obligatorii pana la finalul perioadei de implementare

Achizitionarea echipamentelor destinate unei economii de energie pana la finalul implementarii proiectului.

Valoarea totala a proiectului: 908.937,16 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile: 698,486.80 lei, din care valoare nerambursabila din FEDR 593.713,78 lei si valoare nerambursabila din BS

104.773,02 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.05.2022 și 31.12.2023.

Contract de finantare: 8023/ 07.12.2022

Codul MySMIS: 156248

Localizarea proiectului: Malu Mare, Sat Preajba, Strada ZAMBILELOR, Nr. 13, Dolj, Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Persoana de contact: BISCU VIOREL- ADMINISTRATOR – Telefon: 0726369867; E-mail: [email protected]