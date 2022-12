Anunţ de finalizare a proiectului Reabilitare şi modernizare clădire de utilitate publică în scopul creşterii eficienţei energetice pentru sediu Primărie în comuna Terpeziţa, judeţul Dolj

Comuna Terpezita, judetul Dolj, deruleaza, incepand cu data de 23.05.2018 si avand ca termen de finalizare

30.12.2022, proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE DE UTILITATE PUBLICA IN SCOPUL CRESTERII

EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SEDIU PRIMARIE IN COMUNA TERPEZITA, JUDETUL DOLJ.

Scopul si obiectivele specifice:

Scopul proiectului îl reprezinta reducerea costurilor de administrare prin cresterea eficientei energetice a

cladirii publice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

a)Reducerea consumului anual specific de energie in cazul noului sediu de primarie in comuna Terpezita prin

masuri de reabilitare termica modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie

regenerabila.

b)Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2) necesar functionarii cladirii

prin masuri de reabilitare termica, modernizarea instalatiilor aferente cladirii si utilizarea surselor de energie

regenerabila.

c)Trecerea cladirii intr-o clasa energetica superioara in urma implementarii masurilor de reabilitare termica,

modernizarii instalatiilor aferente cladirii si utilizarii surselor de energie regenerabila

Valoarea totala a proiectului: 1.249.672,81 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 674.958,36 lei

Valoarea contributiei europene (FEDR): 585.423,07 lei

Valoarea contributiei din bugetul national: 89.535,29 lei

Rezultatele proiectului:

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (tone CO2)

Valoarea de inceput: 3.59

Valoarea de sfarsit: 0.56/ 0.49 Consum anual de energie primara [kwh/an]

Valoarea de inceput: 164489.18

Valoarea de sfarsit: 31189.04 Consum anual de energie finala in cladirile publice( din surse neregenerabile)[tep]

Valoarea de inceput: 2.491

Valoarea de sfarsit: 0.22/ 0.07 Consum anual specific de energie primara( din surse neregenerabile) total

Valoarea de inceput: 91.98

Valoarea de sfarsit: 13.50/ 2.31 Consum anual specific de energie primara( din surse neregenerabile) pentru incalzire [kwh/m2/an]

Valoarea de inceput:70.12

Valoarea de sfarsit: 0.35/ 0.153