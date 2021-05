Anunț de lansare a proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Sat Sălcuța, Comuna Sălcuța, Județul Dolj – Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Școala Gimnazială Sălcuța si construire sala de sport

Comuna Salcuta, judetul Dolj, deruleaza, incepand cu data de 04.04.2018 si avand ca termen de finalizare 31.05.2023, proiectul Imbunatatirea infrastructurii educationale in Sat Salcuta, Comuna Salcuta, Judetul Dolj – Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport.

Obiectivul general si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii in mediul rural prin imbunatatirea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv – educativ in comuna SALCUTA.

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

1.OS 1. Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii administrativ teritoriale prin reabilitarea cladirii existente;

2.OS 2. Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat procesul educativ sa

se desfasoare in conditii normale si moderne prin instalarea unor sisteme de efractie si monitorizare, prin instalarea de retele informatice, etc.

3.OS 3 Îmbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru

documentare si pentru intretinerea scolii;

4.OS 4 Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Scolii din Salcuta prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a

instalaţiilor termice, sanitareşi electrice şi amenajări exterioare.

5.OS 5. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a cladirii (reabilitarea peretilor-partea opaca,

parte vitrata, reabilitare terasa, reabilitare planseu peste subsol);

6.OS 6. Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, pentru creşterea

accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii si pentru crearea unor premise de derulare a unor

programe de tip remedial ca urmare a implementarii proiectului.

7.OS 7. Scaderea decalajelor rural-urban prin crearea unei unitati de infrastructura educationala moderna care sa faciliteze accesul

la educatie pentru un numar de 125 de copii din mediul rural, care provin din categorii dezavantajate.

8.OS 8. Asigurarea vizibilităţii proiectului si diseminarea rezultatelor prin comunicate/anunturi de incepere/finalizare proiect, prin

afisarea de panouri informative si prin actualizarea site-ului primariei cu date informative despre proiect.

Valoare

Valoarea totala a proiectului: 3.655.889,92 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 3.582.772,11 lei, din care:

-din FEDR 3.107.506,46 lei si

-din bugetul national 475.265,65 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 04.04.2018 – 31.05.2023

Codul MySMIS 2014+: 124843

Comuna Salcuta

Tel: 0744479932

Email:

[email protected]

date de contact

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei