Un nou proiect CJ Dolj – UMF. Centru pentru depistarea cancerului colorectal, la Craiova

Consiliul Județean (CJ) Dolj continuă politica de investiții în domeniul sănătății. O linie pe care a urmat-o în mod consecvent în ultimii ani, cu beneficii importante pentru locuitorii județului Dolj și chiar ai regiunii Oltenia.

Un nou proiect în domeniul sănătății a fost lansat joi, la sediul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) din Craiova, cu scopul înființării în Bănie a unui centru pentru prevenirea și depistarea cancerului colorectal. Este vorba de proiectul cu finanțare europeană „Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal“, pentru implementarea căruia CJ Dolj și UMF și-au dat din nou mâna.

Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean, a fost cel care a anunțat, joi, stabilirea unui parteneriat între CJ Dolj și UMF, în vederea înființării, la Craiova, a unui centru modern de instruire bazată pe simularea aplicată, în beneficiul studenților, dar și al medicilor rezidenți.

„Doresc să felicit conducerea Universității de Medicină și Farmacie pentru acest proiect, o inițiativă deosebită, esențială pentru sănătatea populației din Dolj și din întreaga Oltenie. Vă asigur că ne alăturăm demersului pe care UMF îl începe astăzi (joi – n.r.) și trebuie subliniat faptul că tot ceea ce înseamnă investiții în sectorul sanitar și, în definitiv, pentru sănătatea populației reprezintă o politică pe care Consiliul Județean a urmat-o în mod consecvent în ultimii ani“, a afirmat Cosmin Vasile la întâlnirea de la sediul UMF Craiova.

CJ Dolj va achiziționa laboratoare mobile pentru analize medicale în mediul rural

Cu acest prilej, președintele CJ Dolj a făcut public și un alt proiect, prin intermediul căruia instituția va achiziționa laboratoare mobile pentru a facilita accesul persoanelor vulnerabile din comunitățile rurale la analize medicale.

„Pentru că vorbim despre un proiect care are prevenția printre principalele componente, mă bucur să vă anunț că vom depune și noi, cel mai probabil la începutul lunii februarie, un demers cu finanțare din fonduri nerambursabile, prin care vom achiziționa laboratoare mobile pentru a facilita accesul persoanelor vulnerabile din comunitățile doljene la un întreg set de analize medicale. Este un proiect pe care îl vom implementa în colaborare cu Spitalul Orășenesc Dăbuleni, din subordinea CJ Dolj, și cu o organizație neguvernamentală“, a anunțat Cosmin Vasile.

CJ Dolj și UMF vor să înființeze la Craiova, cu fonduri europene, un centru pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului colorectal

„Lupta împotriva cancerului este o prioritate a Comisiei Europene și, după cum se cunoaște deja, în luna decembrie am semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea imobilului în care funcționează Clinicile de Oncologie și Dermatologie de la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Tot în această direcție, am decis să accesăm fonduri nerambursabile pentru a construi, la SJU, o clădire cu 5 niveluri destinată activităților medicale de oncologie, incluzând componenta de îngrijire paliativă și 2 săli de operație“, a adăugat președintele Consiliului Județean Dolj.

Ce investiții mai pregătește CJ Dolj

Cosmin Vasile a amintit și faptul că CJ Dolj a finalizat multe proiecte în domeniul sănătății, dar și că există demersuri care vor fi continuate. „Am construit și dotat, în urmă cu câțiva ani, Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, o structură unică în sistemul public de sănătate din Oltenia. În această primăvară, vom da în folosință Unitatea de Primiri Urgențe, pe care am modernizat-o și am extins-o. În ceea ce privește Spitalul Județean, un colos care necesită lucrări constante, am reușit să reabilităm, printr-un proces etapizat, saloanele și cabinetele medicale din clădirea principală“, a spus președintele Consiliului Județean Dolj.

Pentru perioada următoare, conducerea CJ Dolj și-a propus ca domeniul sănătății să rămână un capitol important în strategia de investiții. „Dorim să obținem finanțare pentru construirea unei clădiri în care să fie relocată Secția Anestezie și Terapie Intensivă și unde, totodată, să fie creată o structură foarte necesară nu doar în Oltenia, ci în întreaga Românie – o unitate pentru mari arși. Intenționăm să aplicăm aici un model care în alte zone din Uniunea Europeană funcționează cu succes de mulți ani, cel al parteneriatului între autoritățile regionale sau județene și mediul academic.

Cu Universitatea din Craiova am semnat în luna decembrie un protocol de colaborare, pentru a crea un parc tehnologic IT&C, iar astăzi (joi – n.r.) pot să vă anunț că, împreună cu domnul rector al Universității de Medicină și Farmacie, în următoarea ședință a Consiliului Județean vom propune demararea unui prim parteneriat cu UMF, repartizând o suprafață de teren pe care instituția de învățământ va crea un centru de instruire bazat pe simularea aplicată în medicină, centru care va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai moderne din țară“, a conchis președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Proiectul va avea peste 50.000 de beneficiari

La conferința de lansare a proiectului „Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în cancerul colorectal“ au mai participat rectorul UMF Craiova, prof. univ. dr. Dan Ionuț Gheonea, președintele Colegiului Medicilor Dolj, prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, precum și reprezentanți ai consiliilor județene din regiunea Oltenia.

Demersul implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie, în parteneriat cu Asociația Mereu Pentru Europa, va fi derulat timp de trei ani și va avea un număr total de peste 50.000 de beneficiari, cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani, din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.