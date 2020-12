Comunicat de presă – Derulare proiect „INVESTITII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL”

RENTUTIL SRL, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian,Nr. 284A, județul Vâlcea, cod poștal 240273, derulează, începând cu data de 19.11.2020, proiectul „INVESTITII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL”, cod SMIS 132304, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.493.685,23 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 950.340,00 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 807.789,01 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 142.550,99 lei).

Data începerii și finalizării proiectului: 01.06.2019 și data 31.08.2021.

Proiectul se implementează în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str.Depozitelor, Nr. 18, Județul Vâlcea.Obiectivul general al proiectului „INVESTIȚII ALE FIRMEI SC RENTUTIL SRL” îl constituie extinderea capacității unei unități existente, prin dotarea unui spațiu nou cu utilaje necesare creșterii volumului lucrărilor de construcții speciale, fără schimbarea fundamentală a procesului de execuție si creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic si gestionarea in mod eficienta resurselor, in contextul actual al dezvoltării durabile si in acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de achiziția de bunuri și servicii, precum și creșterea numărului de angajați cu încă 3persoane.

RENTUTIL SRL – Date de contact

Persoana de contact: Drăgan Robert-Administrator

Telefon:0744551905

Email: [email protected]