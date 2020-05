„ Construire și echipare scoala gimnazială Pirscoveni, comuna Pirscoveni, judetul Olt”

Tipul materialului: COMUNICAT DE PRESA INCEPERE PROIECT



Titlul proiectului: „Construire si echipare scoala gimnaziala Pirscoveni, comuna Pirscoveni, judetul Olt” Numele beneficiarului: UAT Comuna Pȃrşcoveni

Obiectivul general al proiectului „Construire si echipare scoala gimnaziala Pirscoveni, comuna Pirscoveni, judetul Olt” îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Scolii gimnaziale, pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, precum accesul la un proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational în conditii corespunzatoare. Proiectul de fata, prin obiectivul general enuntat, respectiv de construire a unei unitati de invatamant din mediul rural este in concordanta cu prioritatea de investitie a prezentului apel, respectiv construire infrastructuri educationale din invatamantul gimnazial, contribuind la imbunatatirea rezultatelor scolare si la o rata de tranzitie mai mare catre nivelurile superioare de educatie.

Noua infrastructura si echiparea corespunzatoare a scolii cu dotari tehnologice moderne sporeste atractivitatea unitatii de

invatamant, fiind o actiune realizata in concordanta cu masurile de prevenire si corectare stabilite pentru reducerea parasirii

timpurii a scolii, asumate de Romania in cadrul Programului/strategiei Europa 2020, precum si impreuna cu actiunile prevazute in Planul National de Reforma 2017. Proiectul „Construire si echipare scoala gimnaziala Pirscoveni, comuna Pirscoveni, judetul Olt” contribuie in mod direct la asigurarea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru copii si tineri din mediul rural- Comuna Parscoveni judetul Olt, respectiv la atingerea obiectivului specific 10.1 al axei prioritare „Crestererea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”, in cadrul Axei prioritare 10 „Imbunatatirea infrastructurii educationale” a Programului Operational Regional 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului: 4.961.575,91 LEI

Finantarea nerambursabila: 4.218.272,77 LEI, din care FEDR 3.658.706,00 si bugetul de stat 559.566,77 lei

Data începerii şi finalizării proiectului conform contractului de finantare: 01.04.2018 – 31.08.2022

Codul MySMIS: 124839