ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ PENTRU ACHIZIȚIE UTILAJE DE FABRICARE MOBILĂ LOTUL 5, IN CADRUL PROIECTULUI DEZVOLTARE FABRICĂ DE MOBILĂ PRIN INOVARE DE PRODUS SI PROCES ÎN MUNICIPIUL ORŞOVA, Cod SMIS 111405

SIA CONSULTING & EXPANSION S.R.L vă invită să participați la procedura de achiziție utilaje pentru fabricare mobila – LOTUL 5 organizată in cadrul proiectului cu titlul Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces in municipiul Orșova ce beneficiază de finanțare nerambursabila in cadrul Programului POR 2014-2020, 2.1A.

Informatii generale:

Denumire Beneficiar: SIA CONSULTING & EXPANSION S.R.L

Adresa sediu social: Str.Mărășești nr.12, Orșova, Județul Mehedinți

CUI: 30089914, Nr.ord. Registru comertului: J25/147/2012

Persoana de contact: Ion-Adrian Stoichină, administrator/ reprezentant legal proiect

Telefon: 0751-201.332, E-mail: [email protected]

Modalitate de comunicare: telefon, mail, posta.

Titlul Proiectului: Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces în municipiul Orşova

Derulat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, cod SMIS 111405.

Denumirea contractului de achizitie:

Achiziție utilaje pentru fabricare mobila-Lotul 5 pentru implementarea proiectului Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces in municipiul Orșova.

Tipul contractului de achizitie: Contract de furnizare.

Locul de livrare al echipamentelor (locația de implementare): municipiul Orșova, Str. Porțile de Fier, nr.26, judetul Mehedinti.

Obiectului contractului: achizitia de utilaje pentru fabricare mobila-LOT 5, prevăzute în cadrul proiectului cu titlu Dezvoltare fabrică de mobilă prin inovare de produs si proces în municipiul Orşova conform cerințelor detaliate in Secțiunea II „Specificații tehnice”

Durata contractului: maxim 3 luni.

Valoarea estimata a achizitiei: 25.420,18 lei inclusiv TVA (sau echivalentul in euro, calculat la cursul BNR din data de 22.04.2017 (1 euro= 4,5355 lei).

Adresa la care se depun ofertele:

Ofertele se pot expedia prin posta/curier la adresa Str.Mărășești nr.12, Orșova, Județul Mehedinți cod postal 225200, cu confirmare de primire, sau se pot depune personal.

Termenele aferente procedurii competitive

-Data limita pentru depunerea ofertelor: 31.01.2020, ora 14.00.

-Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 04.02.2020, ora 16.00, Str.Mărășești nr.12, Orșova, Județul Mehedinți.

Informatii referitoare la specificatiile tehnice si modul de ofertare se pot vizualiza și obține pe site-ul www.fonduri-ue.ro, Rubrica – Achiziții beneficiari privati din data de 23.01.2020 sau printr-o solicitare scrisă la adresa de email: [email protected].