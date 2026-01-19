Ministrul Energiei cere bani din fondul de rezervă al primului-ministru pentru cazanele de apă fierbinte necesare la Craiova și la București

„Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte – n.r.) de care este nevoie la București și la Craiova, ca soluții temporare, până la instalarea de noi sisteme care să funcționeze 30 de ani“, a declarat, luni, la finalul Comandamentului Energetic Național, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Am transmis un nou proiect de act normativ prin care am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi acele CAF-uri (cazane de apă fierbinte – n.r.) de care avem nevoie atât la București, cât și la Craiova, ca soluții temporare, până când vom ajunge să instalăm noi sisteme care să funcționeze 30 de ani. Vom avea cel puțin două-trei ierni în care va trebui să lucrăm în situație de avarie“, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, dacă nu vor fi alocați banii din fondul de rezervă, fondurile necesare vor fi cuprinse în proiectul de buget pe 2026.

„Investițiile trebuie începute încă de pe acum, printr-o procedură de achiziție publică pentru a ne asigura că vom susține sistemul energetic din cele două orașe în această iarnă. Dacă nu o să investim punctual aceste sume de bani, aproximativ 40 de milioane de euro în cele două orașe, și anul viitor, și peste doi și, peste trei ani, vom fi fix în aceeași situație, în aceeași poză, poate cu actori diferiți, dar cu siguranță în situația în care oamenii să nu aibă apă caldă și căldură în Capitala țării și într-unul din cele mai mari orașe din România“, a declarat Bogdan Ivan.

Primărița aflată în funcție de 13 ani dă vina pe guvernul care conduce de doar 6 luni

Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, a afirmat, în prima săptămâna a anului, că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraș, are probleme serioase atât financiare, cât și de funcționare și se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta.

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparații. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu și care, cel puțin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiție care să scadă poluarea sau să ducă la funcționarea în parametrii normali a instalațiilor vechi de 50 de ani. (…)

Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât și de funcționare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producție, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăți, trebuia să găsim noi altă soluție“, a scris Vasilescu, pe Facebook, după ce orașul a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice.

Electrocentrale Craiova a intrat anul trecut în insolvență

Electrocentrale Craiova, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a intrat anul trecut în insolvență. Olguța Vasilescu a mai spus că municipalitatea a început demersurile pentru a construi o centrală proprie.

Primăria Craiova a trimis în iulie 2025 o scrisoare de intenție pentru cumpărarea de la Electrocentrale a activelor necesare producerii agentului termic: terenurile, construcțiile și instalațiile tehnologice aferente sistemului de transport al agentului termic deținute în prezent de societate.

Electrocentrale Craiova produce agentul termic pentru municipiul Craiova și agentul termic primar pentru firma Ford Otosan.

