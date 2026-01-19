Guvernul îşi va asuma răspunderea pe reforma administraţiei și măsurile de relansare economică propuse de PSD

Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unei pachet de relansare economică, au precizat surse PSD. De asemenea, s-a decis constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Discuţiile au vizat şi afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind situaţia din Groenlanda, liderul UDMR Kelemen Hunor transmiţându-i, în glumă, că poate merge el în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Coaliţia de guvernare a decis că Guvernul îşi va angaja răspunderea, în Parlament, pe un pachet de măsuri privind reforma administraţiei.

Asumarea ar urma să se facă la pachet cu un pachet similar de măsuri de relansare economică, propuse de PSD încă de anul trecut.

Cele două proiecte ar urma să fie adoptate separat, pentru a nu exista riscul blocării lor la Curtea Constituţională.

De asemenea, s-a discutat despre un comitet, din care să facă parte Ministerul Finanţelor, dar şi reprezentanţi ai fiecărui partid din coaliţie şi ai primărilor de municipii, oraşe şi comune, pentru discuţiile privind elaborarea bugetului de stat pe 2026. Acest comitet ar urma să fie condus de vicepremierul Tanczos Barna.

Solicitarea privind constituirea comitetului a venit în contextul în care se se doreşte să se reducă banii din cotele defalcate din TVA şi impozite pe venit, comparativ cu 2025, iar o astfel de măsuri ar forţa municipii, oraşe, comune mici etc. să se autofinanţeze, punând presiune pe bugetele locale, arată sursele citate.

PSD, veșnic nemulțumit

În cadrul şedinţei coaliţiei s-a discutat şi despre afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind trimiterea de trupe în Groenlanda. Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că se oferă el să plece în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat în discuţiile din coaliţie modul în care MAE a gestionat situaţia privind acordul Mercosur şi a solicitat, alături de şeful UDMR, ca Oana Ţoiu să vină să explice la următoarea Coaliţie cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot în COREPER.

