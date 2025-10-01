Ministrul de Finanțe: Guvernul nu intenționează să majoreze taxele și TVA în 2026

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că Guvernul nu are în plan majorări de taxe anul viitor.

„Nu aș vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori: în acest moment nu discutăm despre o creștere. Nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026”, a precizat ministrul.

Întrebat despre posibilitatea unei creșteri de TVA în sectorul HoReCa, Nazare a explicat că acesta este „un caz aparte”: „Așteptăm analiza și pe baza acestei analize vom discuta în Coaliție și vom lua o decizie”.

În ceea ce privește impozitul pe profit și impozitul pe venit, oficialul a reiterat că nu există un astfel de plan: „V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Și aici mă refer la toate taxele”.

