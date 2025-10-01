Guvernul a adoptat rectificarea bugetară pe 2025

16.2 C
De Daniela Moise
Guvernul a adoptat în această seară, OUG privind rectificarea bugetului de stat pe 2025 și OUG pentru rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat pe 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit de 8,4% agreată cu Comisia Europeană aduce nevoia de finanțare de 159 de miliarde de lei. Bugetele Ministerelor Transporturilor, Economiei, Mediului, Dezvoltării au fost suplimentate cu peste 150 de miliarde de lei pentru împrumuturile prin PNRR necesare investițiilor. Procentul de creștere economică pentru 2025 a fost revizuit de la 2,5% la 0,6%. 

