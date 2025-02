Alfa Cube Consulting: Compania din Craiova care inovează consultanța pentru fonduri europene cu primul Chatbot AI din România

Într-un mediu economic dinamic, unde accesarea fondurilor europene poate face diferența între stagnare și expansiune, Alfa Cube Consulting s-a impus drept partenerul strategic al companiilor mature care doresc să-și accelereze dezvoltarea. Cu un portofoliu de peste 100 de milioane de euro finanțare obținută în ultimii doi ani, Alfa Cube a sprijinit atât firme private din diverse industrii, cât și instituții publice – primării, școli și spitale –, contribuind astfel la transformarea comunităților locale.

De la proiecte pentru şcoli, spitale, administraţie publică la investiţii publice de peste 15 milioane de euro

Compania este specializată în proiecte complexe, destinate exclusiv firmelor cu o viziune clară de dezvoltare. Alfa Cube şi-a pus semnătura pe proiecte care s-au concretizat în investiții de amploare, unele ce depășesc 15 milioane euro în sectoare precum industria hotelieră, producția de mobilier, procesarea alimentelor și energia verde – dezvoltarea parcurilor fotovoltaice. Printre clienții care au ales expertiza Alfa Cube se numără branduri puternice precum METALCOM Craiova, CLASS BETON, FRESH BITE , GLS Ploieşti etc.

Alfa Cube susţine noul program Tranziţie Justă: Până la 300.000 de euro, cu o cofinanțare de doar 10%

“Credem că fondurile europene pot fi motorul dezvoltării locale, iar expertiza noastră în atragerea de finanțări oferă firmelor din Romania oportunitatea de a-și crește afacerile și de a deveni mai competitive.

Deși am sprijinit companii din întreaga țară, urmărim să contribuim direct la dezvoltarea afacerilor locale din Craiova și Oltenia, oferind consultanță personalizată pentru accesarea fondurilor europene. În acest context, susținem programul Tranziție Justă, prin care microîntreprinderile pot obține până la 300.000 de euro, cu un aport de doar 10%, pentru dezvoltare durabilă. Programul se deschide curând, iar cel mai bun moment pentru a începe este ACUM”, spune Alina Firuţ, expert în accesarea de fonduri europene, fondator Alfa Cube.

Inovație și tehnologie: Inteligența artificială, un avantaj competitiv

La Alfa Cube Consulting, expertiza echipei este combinată şi cu puterea inteligenței artificiale, pentru a oferi soluții personalizate și eficiente.

Un exemplu al inovației este Alfabot, primul chatbot bazat pe inteligența artificială dedicat fondurilor europene din România, chatbot integrat pe website-ul Alfa Cuve încă din anul 2023.

Acest instrument facilitează accesul clienților la identificarea oportunităților de finanțare și oferă informații detaliate într-un mod rapid, transparent și accesibil.

În plus, Alfa Cube participă activ la evenimentele de referință din industrie. Luna aceasta, echipa va fi prezentă la AI 4 Business, un summit dedicat inovației și inteligenței artificiale organizat de Termene.ro. „Această participare demonstrează angajamentul nostru de a rămâne conectați la cele mai noi tendințe tehnologice și de a integra soluții avansate pentru a sprijini succesul clienților noștri”, explică directorul de marketing al companiei.

Antreprenorii pot interacționa cu Alfabot pe website-ul www.alfacubeconsulting.com.

Experiență de aproximativ 14 ani în domeniu

„Un proiect bine pregătit nu înseamnă doar completarea unei cereri de finanțare, ci și înțelegerea criteriilor de eligibilitate si a impactului pe termen lung. Consultanții Alfa Cube sunt mai mult decât redactori de proiecte – sunt experți cu competențe solide în fiscalitate, achiziții publice, resurse umane și management operațional. Mai mult, consultanţii anticipează provocările implementării și găsesc soluții eficiente, asigurând nu doar obținerea finanțării, ci și succesul pe termen lung al proiectului. Astfel, succesul fiecărui client devine parte din succesul Alfa Cube Consulting, proiectul meu de suflet. De aceea, suntem în căutare de profesionişti cu experienţă în domeniu care să devină parte din echipa noastră şi chiar îndemnăm persoanele interesate să ne contacteze”, transmite Alina Firuţ, fondatorul Alfa Cube.

Partenerul strategic care transformă ideile şi ambiţiile clienţilor în proiecte de succes

Mottoul Alfa Cube „Our job is to create a successful business for you,” reflectă misiunea Alfa Cube Consulting: “să devenim partenerul strategic care transformă ideile clienților noștri în proiecte de succes și afaceri sustenabile”.

“Fiecare decizie pe care o luăm și fiecare soluție pe care o oferim este aliniată acestui obiectiv, punând clientul în centrul a tot ceea ce facem”, crede Alina Firuț.

La Alfa Cube Consulting, succesul vine din integritate, inovație și excelență, iar onestitatea și respectul sunt pilonii fundamentali ai relațiilor construite în toți acești ani.

„Craiova și întreaga regiune Oltenia au un potențial de dezvoltare uriaș, iar Alfa Cube Consulting este aici pentru a ajuta antreprenorii locali să transforme aceste oportunități în realitate”, concluzionează Alina Firuț.