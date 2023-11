ECOF Consulting: Diversificarea activitatii in domeniul constructiilor, cod MySMIS 133838, contract de finantare 6397 – 23.12.2020

Numele beneficiarului: ECOF CONSULTING SRL

Valoarea totala a proiectului: 493.250,88 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 306.897,42 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 260.862,81 lei

Valoare eligibila nerambursabila din buget national: 46.034,61 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.10.2020-31.12.2023

Obiectivul general al microintreprinderii il reprezinta diversificarea si dezvoltarea activitatii, contribuind astfel la consolidarea pozitiei pe piata intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare. In fapt, s-a realizat diversificarea domeniului de activitate, promovand serviciile de pregatire a terenului prin achizitionarea de echipamente inovative, de ultima generatie, cu consum redus de energie si cu grad redus de poluare. Aceste echipamente noi asigura cadrul dezvoltarii durabile a societatii si ridica randamentul activitatii la un nivel net superior fata de cel al unitatilor de profil de pe plan local si regional.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea prin diversificare a activitatii, prin achizitia de echipamente inovative specifice activitatii de pregatire a terenului – cod CAEN 4312. Obiectivul este atins ca urmare a achizitiei unui buldoexcavator si a unui kit de iluminat cu panouri fotovoltaice pentru spatiul de lucru sau deplasabil la santiere.

2. Angajarea unui numar de 3 (trei) persoane cu norma intreaga pe perioada nedeterminata ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestor locuri de munca pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului.

3. Campanie publicitara pentru promovarea noilor servicii prestate de microintreprindere.

Rezultatele proiectului:

1. – 1 buldoexcavator

– 1 kit de iluminat cu panouri fotovoltaice pentru spatiul de lucru sau deplasabil la santiere

2. Angajarea unui numar de 3 (trei) persoane cu norma intreaga pe perioada nedeterminata ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestor locuri de munca pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului.

3. Campanie publicitara pentru promovarea noilor servicii prestate de microintreprindere.

Impactul proiectului la nivel local/regional:

Proiectul implementat a contribuit la creșterea competitivității firmei pe plan local și la creșterea numărului de persoane active

ECOF CONSULTING SRL

Sediu: Craiova, Str. Emanoil Chinezu, nr. 11, bl. H3, sc. 1, ap. 3

Pct. de lucru: Craiova, Str. Garlesti, nr. 99E

Tel: 0742 260 827

Email: [email protected]

