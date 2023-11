Business cu aer de Toscana. Frizzante, maşinuţe vintage şi un strop de curaj

În 2018, după o excursie în Toscana, cu plimbări pe alei pietruite, colorate de cochete maşinuţe vintage cu gelato, paste şi alte produse aşezate în faţa magazinelor din Bella Italia, lui Alex Marinaş & Alex Piroteală le-a venit o idee. Ce ar fi aducă puţin din Bella Italia şi în România, chiar în Craiova?

Au căutat pe Internet un Piaggio vintage şi au găsit unul în Bihor, fabricat în 1974. L-au recondiţionat şi au început să îl folosească la evenimente, pentru a servi Frizzante adus din ţara de origine a băuturii. Astfel a luat naştere Sparkling House, un serviciu de închiriere de maşinuţe vintage cu licori pentru evenimente.

Sparkling House 1 de 14

Băuturi şi îngheţată thailandeză, servite boem

În 2020 a venit pandemia. În acea perioadă complicată, ei s-au decis totuşi să crească business-ul şi au mai achiziţionat o maşină. În 2021 au dublat din nou business-ul şi au achiziţionat alte două Piaggio, ajungând la patru. Au diversificat între timp şi gama de băuturi, servind şi Aperol, Hugo, Negroni, Mojito, Sangria şi altele.

După care au trecut la îngheţată. Pentru că la vita e bella mai ales cu îngheţată.

“Avem în prezent două biciclete pe care se poate face îngheţată thailandeză. Înainte de pandemie existau două locaţii în Craiova unde găseai îngheţată thailandeză, însă ele au dispărut între timp şi am hotărât să aducem noi asta în cadrul evenimentelor unde mergem”, povestesc cei doi antreprenori craioveni aflaţi în spatele Sparkling House.

1 de 3

“Celor care nu ştiau ce e frizzante le spuneam că e ca şpriţul nostru cu sifon”

Deşi la început, când au făcut prima maşinuţă, a existat o oarecare reticenţă din partea clienţilor, pentru că era un lucru nou pentru ei şi nu ştiau exact ce băuturi sunt servite, proiectul Sparkling House a fost primit cu multă curiozitate şi deschidere.

“Iniţial, a trebuit să şi creştem puţin awareness-ul şi să explicăm acest concept. Celor care nu înţelegeau ce fel de băutură este acest frizzante le spuneam că este ca şpriţul nostru cu sifon, numai că este gata preparat. Uşor, uşor, oamenii au venit către noi, au început să îşi comande sticle acasă, am avut clienţi care ne-au chemat chiar la aniversările lor la domiciliu, în cerc restrâns. În acest an am cumpărat şi nişte tunuri de CO2, am prins deja câteva evenimente, creează o atmosferă de club care contribuie mult la evenimente, mai ales dacă există momente artistice în program. Mai avem în plan încă un Piaggio din 1970 şi un Fiat 500 din acelaşi an, dar ne concentrăm şi pe această extindere către alte segmente din domeniul organizării de evenimente”, spun cei doi Alex de la Sparkling House, antreprenorii din spatele business-ului cu aer de Toscana.

Mai multe detalii şi fotografii se găsesc pe pagina de Facebook Sparkling House, iar informaţii pot fi obţinute şi la numărul de telefon 0752 237 211 .