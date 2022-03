Sofia Bistro, preferata craiovenilor în 2021. Planuri frumoase pentru 2022

Îndrăgitul restaurant Sofia Bistro a obţinut aprecierea craiovenilor şi în anul 2021, fiind votat cel mai bun restaurant din oraş în 2021 în topul realizat de către una dintre cele mai renumite companii internaţionale de livrare la domiciliu, Takeaway.

„Ne-a fost decernat titlul de cel mai bun restaurant din Craiova în 2021 de către Takeaway Awards, în urma voturilor online ale clienţilor de food, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure peste măsură. Este o recunoaştere în această perioadă plină de provocări şi incertitudini. Am reușit să realizăm lucruri minunate într-un an atipic, cu multe restricții. Şi asta pentru că am fost într-o continuă luptă de adaptare, reinventare, supraviețuire şi motivare a echipei Sofiei Bistro Craiova. Cu siguranţă, acest titlu este un premiu care îi aparţine întregii noastre echipe”, a transmis Adrian Iancu, managerul Sofia Bistro.

Acesta îi felicită deopotrivă pe toţi cei care au fost nominalizaţi pentru felul în care au reuşit să gestioneze un an extrem de diferit. “Cu toţii merită laudele noastre, pentru că într-un an atât de greu au reuşit să fie printre cei mai buni şi să dea un exemplu pozitiv industriei HoReCa, unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia Covid. În industria ospitalităţii, excelența pleacă de la pasiune, servicii de calitate, atenție la detalii și se încheie întotdeauna cu mulțumirea desăvârșită a clientului. Bucătarii noştri gătesc cu pasiune preparate care aduc zâmbete în restaurant şi farfurii goale în bucătărie”, a spus Adrian Iancu.

8 martie celebrat cu Francisca Dascălu

Echipa Sofia Bistro a creionat deja planurile nu doar pentru primăvară, ci şi pentru vară. Un loc special pe agendă este ocupat de evenimentul dedicat zilei de 8 martie, o seară diafană în care doamnele şi domnişoarele vor fi celebrate cu un meniu elaborat de talentaţii bucătari ai Sofiei, într-o atmosferă elegantă şi plină de rafinament şi în acompaniamentul vocii divine a Franciscăi Dascălu. Seara va fi marcată şi de momente artistice de dans oferite de recunoscuta companie Gold Events.

Sofia anunţă că în această vară va fi reluată şi seria Sofia Summer Events, o bucurie pentru craiovenii iubitori de mâncare bună şi seri de poveste.

Sofia, grădina urbană unde pierzi noţiunea timpului

Sofia Bistro este un loc iubit în Craiova, pentru că este locul unde ziua începe cu o cafea bună, unde micul dejun nu are program fix, prânzul e mereu gustos, pauza de masă liniştită, iar cina – savuroasă alături de prieteni.

“La noi te simţi ca la un prieten drag acasă. Bucătăria e diversificată, iar grădina urbană din mijlocul agitaţiei e un refugiu unde poţi pierde uşor noţiunea timpului”, spune Adrian Iancu, „Sofia e un restaurant cu aer cosmopolit care a venit mereu cu o abordare liberă și modernă. Un loc în care împărtășim dragostea şi pasiunea pentru gastronomie și frumos. Un loc în care să te încarci cu energie cât pentru o zi întreagă”.