Filarmonica „Oltenia” aduce la Craiova capodopera Stabat Mater de Dvořák

Filarmonica „Oltenia” Craiova invită publicul joi, 9 aprilie, ora 19:00, să audieze una dintre cele mai profunde compoziții din istoria muzicii: Stabat Mater, de Antonín Dvořák.

Partitura lui Dvořák, scrisă într-un moment de grea pierdere, transformă suferința în liniște și speranță. Cele zece secțiuni ale lucrării oferă ascultătorilor un spațiu de reflecție, fiind o experiență artistică și emoțională remarcabilă.

Concertul va fi condus pentru prima dată la Craiova de Konstantin Ilievsky, personalitate complexă a scenei europene, dirijor, pianist și compozitor stabilit în Austria, unde predă la Conservatorul din Viena. Experiența sa internațională va aduce o interpretare autentică și profundă a acestei capodopere.

Evenimentul va reuni pe scenă Orchestra Simfonică și Corala Academică ale Filarmonicii „Oltenia”, sub îndrumarea maestrului de cor Pavel Șopov. Ansamblul coral va dialoga cu patru tineri soliști talentați:

Daria Bârzu – soprană

– soprană Camelia Cuzub – mezzosoprană

– mezzosoprană Andrei Pleșca – tenor

– tenor Horia Radu – bas

O seară de muzică ce promite să emoționeze și să inspire, oferind publicului craiovean o experiență unică în universul artei clasice.

Citește și: (VIDEO) Bărbat reținut pentru corupere sexuală a unui minor în Craiova