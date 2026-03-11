(VIDEO) Craiova: Program Inspire Mercur 13 – 19 martie

Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary Avanpremiera

Regia: Phil Lord, Christopher Miller

Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller

Gen Film: Drama, SF, Thriller

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

Sambata, Duminica 19:50; 20:20

Luni pana Joi 15:30; 19:50; 20:20

Open Season 2 / Vânătoarea de vecini 2 Avanpremiera

Regia: Frédéric Forestier, Antonin Fourlon

Cu: Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili, Thierry Lhermitte, Guillaume Bouchede

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Au trecut doi ani în Saint Hubert. Viața acolo este liniștită, poate prea liniștită pentru Adelaide și Simon, cărora le lipsește compania prietenilor de vârsta lor. Dar apoi sosește Stanislas, fiul lui Bernard (fostul președinte al vânătorilor din sat), care se întoarce cu soția și cei doi copii pentru a se bucura de traiul la țară. Sunt frumoși, tineri și prietenoși. Singurul lor defect: vânează cu câini! Liniștea satului este pe cale să fie tulburată: noi vecini, noi probleme…

Joi 19:00

Silent Friend / Prieten tăcut Avanpremiera

Regia: Ildikó Enyedi

Cu: Tony Leung Chiu Wai, Luna Wedler, Léa Seydoux, Sylvester Groth, Enzo Brumm

Gen Film: Biografic, Drama, Istorie

Durată: 147 min

Rating: AP 12

În inima unei grădini botanice dintr-un vechi oraș universitar german se înalță un arbore maiestuos de ginkgo biloba. Timp de un secol, acest martor tăcut a însoțit, din umbră, transformările vieții umane. În trei momente distincte ale secolelor XX și XXI, trei oameni – fiecare cu propriile întrebări și frământări – ajung, inevitabil, în preajma acestui copac plin de mister și semnificație.

Luni pana Joi 20:35

Chickenhare and the Secret of the Groundhog / Iepurele-Găină și secretul marmotei Avanpremiera

Regia: Benjamin Mousquet

Cu: Joe Ochman, Bernardo de Paula, Jordan Tartakow, John Steins, Byron Patrickn

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

După ce a îmbrăţişat faptul că diferența este ceea ce îl face special, nimic nu-l mai poate opri pe Iepurele-Găină să zboare și să exploreze lumea. Alături de ajutoarele sale, Meg, un sconcs expertă în arte marțiale, și Abe, o țestoasă sarcastică și antipatică, exploratorul nostru aventuros pornește într-o nouă expediție epică, urmând pașii tatălui său adoptiv, curajosul și admiratul explorator Regele Peter.

Dublat: Sambata, Duminica 13:45

The Last Whale Singer / Ultima balenă cântătoare Avanpremiera

Regi Vincent Tong, Chimwemwe Miller, Bruce Dinsmore, Jen Viens, Jenna Wheeler-Hughes

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 99 min

Rating: AG

Când o creatură monstruoasă scapă de pe un iceberg care se topește, o balenă cu cocoașă adolescentă trebuie să-și înfrunte temerile și să se scufunde în adâncurile întunecate împreună cu prietenii săi, pentru a descoperi un cântec misterios care poate salva oceanele de la distrugere.

Dublat: Vineri 15:20

Sambata pana Joi 14:50

Un loc sigur

Regia: Cecilia Ștefănescu

Cu: Marina Palii, Virgil Aioanei, Emil Măndănac, Bianca Cuculici, Rolando Matsangos

Gen Film: Drama

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Lucia, soțul ei și prietenii lor se bucură de o vacanță liniștită într-un sat pe malul mării din Bulgaria. Totul se schimbă odată cu apariția lui Vladimir, un bărbat misterios care tulbură dinamica grupului. Când un copil din sat dispare în mod inexplicabil, atmosfera idilică se destramă, iar secretele Luciei amenință să iasă la lumină într-un loc unde nimic nu mai e sigur.

Vineri pana Miercuri 18:50

Joi 16:50

Reminders of Him / Frânturi din el

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri 20:40

Sambata pana Joi 20:50

Hotarul

Regia: Ion Borș, Ruslan Moroșan

Cu: Ion Grosu, Igor Caras, Cătălin Lungu, Andrei Locoman, Vlad Druck, Lilia Cazacu, Maria Onica

Gen Film: Comedie

Durată: 93 min

Rating: AP 12

Într-un sat unde totul se află și nimic nu se iartă, două familii cu o istorie de-a dreptul hazlie ajung la cuțite din cauza unei bucăți de pământ. Ambele sunt convinse că adevărul e de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. Între hotare greu de mutat, orgolii inflamate și rude imposibil de trăsnite, căsătoria pare să nu mai fie un final fericit.

Vineri pana Miercuri 16:50; 21:00

Joi 21:00

Marsupilami / Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Pentru a-și salva slujba la grădina zoologică, David acceptă un plan riscant: trebuie să aducă din America de Sud un pachet misterios. Ajunge pe un vas de croazieră alături de fosta lui soție, fiul lor și Stéphane, un coleg stângaci și cam greu de cap, pe care David îl folosește pe ascuns ca să transporte pachetul. Totul scapă de sub control când Stéphane deschide din greșeală coletul și eliberează un pui adorabil de Marsupilami. Această creatură rară și extrem de valoroasă transformă rapid călătoria într-un haos total. În mijlocul aventurii trăsnite, David și familia lui redescoperă forța legăturilor care îi unesc.

Dublat: Vineri 11:50; 13:55

Sambata pana Joi 13:00

Subtitrat: Vineri 16:00; 20:50

Sambata pana Joi 17:45

The Bride! / Mireasa!

Regia: Maggie Gyllenhaal

Cu: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz

Gen Film: Drama, Horror, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 126 min

Rating: N 15

Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!

Vineri 18:10

Sambata pana Joi 15:10

Hoppers / Hopperi 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

Dublat: Vineri 12:00; 14:10

Sambata pana Joi 11:50; 14:00

How to Make a Killing / Crima perfectă

Regia: John Patton Ford

Cu: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick

Gen Film: Comedie, Drama, Thriiler

Durată: 98 min

Rating: N 15

Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.

Vineri 17:30

Sambata, Duminica 16:10

Luni pana Joi 18:30

Scream 7

Regia: Kevin Williamson

Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding

Gen Film: Horror, Mister

Durată: 114 min

Rating: IM 18

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.

Vineri 15:40 ; Sambata pana Joi 15:45

GOAT / Cel mai tare din parcare

Regia: Tyree Dillihay

Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport

Durată: 100 min

Rating: AG

Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.

Dublat: Vineri 12:30; 14:40

Sambata pana Joi 12:40

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Vineri pana Joi 18:00

Băieți de oraș: Golden Boyz

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri 16:15; 18:20; 20:25

Sambata, Duminica 18:15

Luni pana Joi 16:10; 18:15

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:40: 13:40

Sambata, Duminica 11:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.