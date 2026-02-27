Club de lectură în limba engleză pentru copii și adolescenți, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Elevii craioveni sunt invitați într-o nouă aventură a lecturii, unde misterul, limba engleză și creativitatea se întâlnesc într-un eveniment educativ special.

O întâlnire dedicată tinerilor cititori va avea loc luni, 2 martie, ora 12.30.

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează o nouă ediție a Clubului de lectură pentru copii și adolescenți, desfășurată integral în limba engleză.

La activitate vor participa elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova, alături de:

profesorul de limba engleză Diana Mihaela Bobonete,

bibliotecarul școlar Daiana Louisa Giurcă.

Mistere de rezolvat și lectură interactivă

Coordonatorii proiectului – Cristina Gelep, Rodica Constanda și Ana-Maria Resceanu – au ales un text captivant din volumul: „Five Minutes Mysteries, 37 Challenging Cases of Murder & Mayhem for You to Solve”, de Ken Weber, carte aflată în colecția donată de Dan Dumitru Călinescu.

Participanții vor:

lectura povestea în limba engleză,

dezbate ideile textului,

rezolva enigme și mistere literare,

exersa gândirea critică și creativitatea.

Eveniment dedicat și Zilei Internaționale a Scriitorului

Întâlnirea marchează în avans Ziua Internațională a Scriitorului, celebrată anual pe 3 martie, promovând lectura și pasiunea pentru literatură în rândul tinerilor.

