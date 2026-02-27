6.7 C
Club de lectură în limba engleză pentru copii și adolescenți, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

De Mariana BUTNARIU
Club de lectură în limba engleză pentru copii și adolescenți, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova
Club de lectură în limba engleză pentru copii și adolescenți, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Elevii craioveni sunt invitați într-o nouă aventură a lecturii, unde misterul, limba engleză și creativitatea se întâlnesc într-un eveniment educativ special.

O întâlnire dedicată tinerilor cititori va avea loc luni, 2 martie, ora 12.30.

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează o nouă ediție a Clubului de lectură pentru copii și adolescenți, desfășurată integral în limba engleză.

La activitate vor participa elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova, alături de:

  • profesorul de limba engleză Diana Mihaela Bobonete,
  • bibliotecarul școlar Daiana Louisa Giurcă.

Mistere de rezolvat și lectură interactivă

Coordonatorii proiectului – Cristina Gelep, Rodica Constanda și Ana-Maria Resceanu – au ales un text captivant din volumul: „Five Minutes Mysteries, 37 Challenging Cases of Murder & Mayhem for You to Solve”, de Ken Weber, carte aflată în colecția donată de Dan Dumitru Călinescu.

Participanții vor:

  • lectura povestea în limba engleză,
  • dezbate ideile textului,
  • rezolva enigme și mistere literare,
  • exersa gândirea critică și creativitatea.

Eveniment dedicat și Zilei Internaționale a Scriitorului

Întâlnirea marchează în avans Ziua Internațională a Scriitorului, celebrată anual pe 3 martie, promovând lectura și pasiunea pentru literatură în rândul tinerilor.

