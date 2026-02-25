„Femeia, eterna poveste” – spectacol dedicat primăverii și Zilei Femeii, la Craiova

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, prin Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, invită publicul duminică, 1 martie, de la ora 17:00, în sala de spectacole a Filarmonica Oltenia Craiova, la spectacolul de muzică populară „Femeia, eterna poveste”.

Evenimentul deschide seria manifestărilor artistice dedicate lunii martie și Zilei Internaționale a Femeii, celebrând frumusețea, sensibilitatea și forța simbolică a femeii prin intermediul cântecului popular autentic.

Tradiție, emoție și tinere talente pe scenă

Elevii claselor de canto muzică populară vor urca pe scenă cu un repertoriu ales, încărcat de emoție și tradiție românească, într-o atmosferă caldă, specifică începutului de primăvară.

Spectacolul își propune să omagieze femeia în toate ipostazele sale — mamă, fiică, bunică, inspirație și sprijin — prin valorile autentice ale folclorului românesc.

Intrare liberă pentru public

Accesul publicului este gratuit, organizatorii invitând craiovenii să se bucure de un eveniment cultural dedicat sufletului și tradițiilor românești.

Manifestarea este realizată cu sprijinul Consiliul Județean Dolj, instituție care susține constant actul cultural și dezvoltarea tinerelor talente artistice.

