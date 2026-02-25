Furt de ștergătoare din Târgu Jiu: bărbat reținut

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, pe 21 februarie, de un tânăr de 23 de ani, din comuna Bărbătești, despre faptul că, în perioada 19–20 februarie, persoane necunoscute au sustras ștergătoarele a două autoturisme aparținând unor societăți comerciale, staționate pe strada 11 iunie din municipiu.

În urma investigațiilor, polițiștii de investigații criminale au identificat un bărbat de 45 de ani, din localitate, bănuit de comiterea faptelor.

Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore . Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

