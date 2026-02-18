Craiova: 170 de ani de la dezrobirea romilor, marcați la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc găzduiește vineri, 20 februarie, ora 10:00, un eveniment comemorativ organizat de Asociația Partida Romilor Pro-Europa – Sucursala Dolj.

Manifestarea este dedicată împlinirii a 170 de ani de la dezrobirea romilor, moment istoric consfințit în 1856, prin abolirea robiei în Țările Române.

Un moment definitoriu în istoria României

Evenimentul va reuni istorici, academicieni, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-o reflecție asupra semnificației istorice a dezrobirii romilor și a impactului acestui act asupra parcursului comunității rome către:

libertate

demnitate

drepturi civile

Invitații vor susține alocuțiuni, intervenții tematice și evocări istorice dedicate acestui moment esențial.

Angajament pentru memorie și valori democratice

Prin organizarea acestei comemorări, Asociația Partida Romilor Pro-Europa – Sucursala Dolj reafirmă importanța:

păstrării memoriei istorice;

promovării identității culturale;

consolidării valorilor democratice într-o societate incluzivă.

Moment artistic la final

Evenimentul se va încheia cu un moment muzical susținut de cvartetul Opera Română Craiova, care va interpreta un scurt program din repertoriul internațional.

