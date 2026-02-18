„Brâncuși în colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc” – expoziție aniversară dedicată marelui sculptor

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează vineri, 20 februarie, ora 12:00, vernisajul expoziției „Brâncuși în colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc”, un eveniment dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Expoziția va fi găzduită la mansarda muzeului și reunește volume rare, corespondență, fotografii și opere de artă plastică din fondul muzeal.

2026 – „Anul Constantin Brâncuși” în România

Născut la 19 februarie 1876, la Hobița, județul Gorj, Constantin Brâncuși este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului XX, influențând decisiv evoluția sculpturii moderne la nivel mondial.

Pentru a marca 150 de ani de la naștere, anul 2026 a fost declarat prin lege „Anul Constantin Brâncuși” în România, iar expoziția face parte din seria manifestărilor aniversare organizate la nivel național.

Piese de patrimoniu expuse

Vizitatorii vor putea descoperi documente și volume de referință, printre care:

Scrisoare olografă semnată de Constantin Antonovici (New York, 1976), cu referiri la Brâncuși;

(New York, 1976), cu referiri la Brâncuși; Scrisoare de recomandare semnată de Constantin Brâncuși pentru Antonovici (Paris, 1951);

Volume semnate de autori precum Petru Comarnescu , Mircea Eliade , Ionel Jianu , Doina Lemny , Paul Rezeanu , Eric Shanes , Nina Stănculescu , Matei Stîrcea-Crăciun ;

, , , , , , , ; Albumul „Constantin Brancusi. The Essence of Things” (New York, Guggenheim Museum);

„Témoignages sur Brancusi” (Paris, 1967);

„Brâncuși împotriva Statelor Unite”, volum realizat de George Banu.

Fotografii, cataloage și lucrări artistice

Expoziția include și materiale vizuale deosebite:

Fotografie de epocă în care apar Marcel Duchamp , Constantin Brâncuși și Tristan Tzara ;

, Constantin Brâncuși și ; Carte-poștală „Self Portrait” (1905);

„Autoportrait dans l’atelier” (Éditions du Centre Pompidou);

Catalogul expoziției „Hommage à Brancusi” (Musée Galliera, Paris, 1976);

Fotocopie după coperta revistei „The Little Review” (New York, 1921), publicație avangardistă de referință.

Un omagiu adus influenței globale a lui Brâncuși

Prin selecția de exponate, muzeul pune în lumină nu doar opera sculptorului, ci și ecoul său internațional, legăturile cu mari personalități culturale și impactul său asupra artei moderne.

Expoziția oferă publicului o incursiune în universul brâncușian – între document istoric, mărturie artistică și interpretare critică.

