Conferință despre biodiversitatea zonelor umede din spațiul hidrografic Jiu-Dunăre la Muzeul Olteniei Craiova

Elevi, profesori și specialiști în ecologie și hidrobiologie se reunesc luni, 2 februarie, la Muzeul Olteniei Craiova, pentru o lecție interactivă despre importanța zonelor umede, conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor acvatice din sectorul inferior al Jiului și al fluviului Dunărea.

Rolul ecologic și economic al zonelor umede

Zonele umede — râuri, lacuri, bălți și mlaștini — reprezintă componente valoroase ale patrimoniului natural, asigurând surse trofice și habitat pentru numeroase specii de plante și animale. Ele au atât valoare ecologică, cât și economică, estetică și de agrement.

Amenințările și Convenția Ramsar

Distrugerea și degradarea zonelor umede din cauza activităților umane reprezintă o amenințare majoră pentru flora și fauna specifică acestor ecosisteme. România a aderat la Convenția Ramsar în 1991 și deține 20 de situri protejate, inclusiv Delta Dunării, Blahnița, Brațul Borcea, Lacul Techirghiol și Parcul Natural Lunca Mureșului, pe o suprafață totală de peste 1.175.000 ha.

Conferința BIODIVERSITATEA ZONELOR UMEDE

Evenimentul va fi susținut de:

Dr. ing. biol. Daniela Liana Dudău – Compartimentul Relații Transfrontaliere,

– Compartimentul Relații Transfrontaliere, Dr. chimist Sanda Adina Marian – Serviciul Plan de Management Bazinal Jiu,

– Serviciul Plan de Management Bazinal Jiu, Dr. biolog Olivia Cioboiu – Secția Științele Naturii, Muzeul Olteniei.

Prezentările vor acoperi:

Refacerea structurilor și funcțiilor ecosistemelor lacustre

Conservarea biodiversității și protecția apei de suprafață

Impactul activităților industriale și al factorilor antropici

Aplicarea Directivei Cadru Ape a Uniunii Europene

Participanți și obiective educaționale

Elevi de la Colegiul Ștefan Odobleja și Liceul Tehnologic Costin D. Nenițescu, însoțiți de profesori și formatori de la Asociația Dialoguri Europene Craiova, vor explora importanța zonelor umede ca surse de apă dulce și ca ecosisteme vitale. Activitatea face parte din proiectul educațional Mediul și Universul și urmărește conștientizarea publicului cu privire la necesitatea protecției și reconstrucției zonelor umede.

