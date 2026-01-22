Club de lectură în limba engleză pentru copii și adolescenți, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

2.3 C
Craiova
joi, 22 ianuarie, 2026
De Mariana BUTNARIU
Tema întâlnirii: prietenia, curajul și empatia
Tema întâlnirii: prietenia, curajul și empatia

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează luni, 26 ianuarie, de la ora 12:30, cea de-a douăzecea întâlnire din cadrul Clubului de lectură pentru copii și adolescenți, desfășurată în limba engleză. La activitate vor participa elevii clasei a VI-a, însoțiți de profesoara de limba engleză Diana Mihaela Bobonete și de bibliotecarul școlar Daiana Louisa Giurcă, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Craiova.

Povestea propusă: „The Magic of Friendship and Courage”

Tema propusă spre lectură de coordonatorii atelierului – Cristina Gelep, Rodica Constanda și Ana-Maria Resceanu – este povestea The Magic of Friendship and Courage, disponibilă pe platforma Oh My Tales!.

Textul oferă copiilor o perspectivă asupra:

  • importanței lucrului în echipă,
  • dorinței de autodepășire,.
  • dezvoltării personale și a empatiei

Discuțiile din cadrul întâlnirii se vor axa pe prietenie, curaj și empatie.

Activități interactive și exerciții de scriere creativă

Pe lângă lecturarea poveștii, organizatorii vor desfășura:

  • dezbateri interactive pe marginea textului,
  • activități de înțelegere și interpretare,
  • un exercițiu de scriere creativă, menit să stimuleze imaginația și exprimarea în limba engleză.

Evenimentul face parte din demersurile educaționale ale Muzeului Cărții și Exilului Românesc, dedicate promovării lecturii, dialogului intercultural și dezvoltării competențelor lingvistice în rândul tinerilor.

