Invitație la Operă: „Sora Angelica” de Puccini pe scena Cercului Militar Craiova

Melomanii sunt așteptați miercuri, 17 decembrie, de la ora 19:00, la o reprezentație specială a operei „Sora Angelica” de Giacomo Puccini, pe scena Cercului Militar Craiova. Cea de-a doua dintre cele trei opere într-un act din „Il Trittico”, „Sora Angelica” oferă publicului o poveste emoționantă și pagini muzicale de o frumusețe aparte, rar prezentate în teatrele lirice.

O producție care pune în valoare delicatețea și emoția muzicală

Spectacolul, regizat de Ina Hudea, surprinde viața de mănăstire și conturează portretele personajelor cu finețe și rafinament. Rolul principal va fi interpretat de soprana Renata Vari, iar mezzosoprana Licia Toscano va da viață Prințesei. Distribuția include, de asemenea, artiști precum Nadia Domnicu, Corina Vlada, Rodica Dinișoară, Ana Pavel, Alexandra Gogoșanu, Silvia Ceche, Ada Apan, Diana Oșca, Mihaela Leonte, Andreea Vasile și Ana Radu.

Orchestra și Corul Operei Române, sub bagheta maestrului Dumitru Cârciumaru

Orchestra și Corul Operei Române Craiova, conduse de maestrul Dumitru Cârciumaru, vor acompania distribuția într-o reprezentație care promite să fie o experiență de neuitat pentru publicul craiovean, aducând la viață intensitatea și sensibilitatea muzicii lui Puccini.

