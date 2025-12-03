„Imersiuni Vizuale” – Festival de Pictură pentru Studenți, la Craiova

Casa de Cultură a Studenților Craiova, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Programul de Studii Arte Vizuale, organizează în perioada 6–7 decembrie festivalul de pictură „Imersiuni Vizuale”, un eveniment dedicat studenților și tinerilor artiști.

Festivalul oferă participanților oportunitatea de a-și dezvolta creativitatea, de a învăța tehnici noi și de a lucra alături de profesioniști în domeniu. Totodată, proiectul contribuie la promovarea artei și culturii în comunitatea locală, susținând formarea artistică a noii generații.

Cei 15 studenți înscriși la Programul de Studii Arte Vizuale participă la ateliere coordonate de artiștii Laura Semenov și Constantin Semenov, realizând lucrări în tehnici variate. „Imersiuni Vizuale” devine astfel o platformă de dezvoltare artistică, colaborare interdisciplinară și interacțiune cu publicul, consolidând legătura dintre mediul universitar și comunitate.

Programul evenimentelor

6 decembrie 2025

10:00 – 15:00: Ateliere de pictură susținute de Laura Semenov și Constantin Semenov, în care studenții creează lucrări și experimentează tehnici diverse.

Ateliere de pictură susținute de Laura Semenov și Constantin Semenov, în care studenții creează lucrări și experimentează tehnici diverse. 15:00: Inaugurarea Grădinii Urbane – un proiect realizat în colaborare cu studenți ai Facultății de Mecanică (structură și elemente tehnice) și ai Programului de Studii Arte Vizuale (instalații și componente artistice). Spațiul devine un loc dedicat creației, artei și relaxării.

Inaugurarea Grădinii Urbane – un proiect realizat în colaborare cu studenți ai Facultății de Mecanică (structură și elemente tehnice) și ai Programului de Studii Arte Vizuale (instalații și componente artistice). Spațiul devine un loc dedicat creației, artei și relaxării. 16:00 – 18:00: Expozițiile FANTASY și GARDEN & Vizită la Hotel Check-In Art – publicul poate vizita lucrările realizate de studenți și instalațiile artistice din hotel, transformat într-un hub cultural cu proiecte semnate de artiști locali și tineri creatori.

7 decembrie 2025

10:00 – 15:00: Continuarea atelierelor și prezentări artistice, cu demonstrații, explicații privind procesul de creație și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Continuarea atelierelor și prezentări artistice, cu demonstrații, explicații privind procesul de creație și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul. 16:00: Festivitatea de premiere – se acordă premiile I, II și III, precum și diplome de participare pentru toți cei 15 studenți, în semn de apreciere pentru talentul și creativitatea lor.

Locație: Casa de Cultură a Studenților Craiova

Accesul publicului este liber la toate activitățile.

