Vâlcea: Șoferiță, urmărită de polițiști după ce nu a oprit la semnalul regulamentar

Polițiștii din Măciuca, aflați în patrulare pe raza comunei Diculești, au efectuat, ieri după amiază, semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor, determinând echipajul să pornească în urmărirea vehiculului

Autoturismul a fost blocat și oprit ulterior în fața unui imobil, iar în urma verificărilor, polițiștii au identificat în calitate de șofer o tânără de 22 de ani, din județul Vâlcea.

Autoturism cu plăcuțe provizorii expirate

În cadrul controalelor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că autoturismul era înmatriculat în alt stat, însă în momentul depistării avea montate plăcuțe provizorii de înmatriculare, care erau expirate. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, fiind exclus consumul de alcool.

Pe numele tinerei a fost întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.

Citește și: Prefectul județului Dolj verifică pregătirile pentru sezonul de iarnă în bazele de deszăpezire