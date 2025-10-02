6.8 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
Craiova: Biblioteca Aman organizează două ateliere STEM dedicate elevilor de clasa a IX-a

De Mariana BUTNARIU

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” continuă să promoveze educația prin inovație și creativitate.

Astfel, în zilele de joi, 2 octombrie și vineri, 3 octombrie, biblioteca organizează două ateliere STEM dedicate elevilor de clasa a IX-a de la Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”. Activitatea are loc în cadrul programului permanent de susținere a competențelor digitale și de stimulare a gândirii logice și creative în rândul tinerilor.

Atelierele, desfășurate sub titlul „Introducere în coding”, vor fi coordonate de Mădălina Băileșteanu. Participanții, însoțiți de profesorii coordonatori, vor face cunoștință cu roboțeii educaționali Evo (Ozobot) – mici, prietenoși și inteligenți – care răspund la ozocode-uri. Fiecare combinație de coduri colorate înseamnă o comandă diferită pentru Ozobot, transformând procesul de învățare într-o experiență practică și captivantă.

Aceste exerciții îi ajută pe elevi să înțeleagă principiile de bază ale programării, să își dezvolte gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor, dar și să descopere că tehnologia poate fi în același timp educativă și distractivă, potrivit BBC.

